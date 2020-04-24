Волонтеры ОНФ сдают кровь в разгар пандемии. ФАН-ТВ

Трехдневный марафон общенационального Дня донора поддержали волонтеры команды «Молодежка Общероссийского Народного фронта». Акция «Оставайся донором» прошла в каждом регионе страны. Многие из активистов сдавали кровь впервые.

«Пока я не потерял сознание — ощущения приятные. Главное, что это необходимо делать, потому что кровь всегда нужна. И мы понимаем, что плановые операции и работа по спасению людей не может быть прекращена на какое-то время. Поэтому кровь всегда будет нужна, и то, что мы сейчас делаем, это одно из добрых дел, которое мы можем сделать для нашего города», — убежден член штаба ОНФ Антон Соловьев.

Необходимых исследований в период пандемии донорам не делают, но в обязательном порядке проводят противоэпидемические мероприятия: измеряют температуру тела на входе, обязывают носить маски. Также необходимо заполнить опросник, который включает пункты о контактах с зараженными и выездах за границу.

«К сожалению, болезни не уходят на карантин. Кровь по-прежнему требуется пациентам, которые обычно в ней нуждаются. Конечно, это и онкологические пациенты в первую очередь. Поэтому спасибо всем, кто сегодня приходит на станцию и помогает людям», — поблагодарила заместитель главного врача городской станции переливания крови Наталья Орлова.

В условиях пандемии поток доноров крови в России снизился на 10%. Однако городская станция полностью удовлетворяет заявки, потому что их количество также снизилось.