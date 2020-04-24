Частные сафари-парки России в период самоизоляции ищут опекунов

Знаменитый приморский сафари-парк разместил у себя на сайте объявление о поиске опекунов для животных, которое стало особо актуальным в период изоляции. Парк закрыт для посещения и экскурсий, то есть остался без доходов, а расходы не сократились. Звери едят — пища им необходима. Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, чтобы выяснить, во сколько обходится содержание диких животных и откуда берут деньги частные парки, которые, в отличие от городских зоопарков, не могут себе позволить надеяться на государственное финансирование.

«Амурский тигр»

Приморский сафари-парк зарегистрирован под юридическим названием ООО «Амурский тигр» — разрешенный вид деятельности ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков. Ничего общего с зоопарками, где звери сидят в небольших клетках, он не имеет. Это скорее заказник, в котором группами обитают животные. Клеток здесь нет совсем, а площадь парка составляет 16 гектаров. Посетители наблюдают за жизнью зверей в дикой природе со специальных мостов. В сафари-парке заранее предупреждают:

«У нас не цирк с одной программой. Животные ведут себя естественно — так, как им хочется. По этой простой причине все показы получаются разные (в зависимости от времени года, времени суток, погоды, настроения животных и т.п.). Если вам хочется, чтобы звери прыгали перед вами на задних лапках — идите в цирк».

Но проблема в том, что эти звери не могут самостоятельно добывать еду — ее просто нет. Травоядные содержатся отдельно от хищников. В составе парка есть амурские тигры, дальневосточные леопарды, африканские львы, канадская пума, европейские рыси, дальневосточные лесные коты, лилигр, гималайские медведи, бурые медведи, серый волк, стая красных волков, лисы, чернобурки и многие другие. А также парнокопытные, грызуны, хищные птицы. И всех необходимо кормить. Вот только с деньгами проблема.

Опекуны

До пандемии сафари-парк был открыт для экскурсий и мог себя содержать с небольшой помощью спонсоров. В штате юридического лица числится 30 сотрудников. Начиная с 2012 года заповедник постоянно получал прибыль — в 2018 году она составила 13 миллионов рублей. Но все эти деньги теперь тают на глазах.

«Поиск опекунов напрямую связан с коронавирусом и закрытием парка, — говорит директор заповедника Дмитрий Мезенцев. — У нас были два опекуна, небольших, раньше мы этим не занимались, потому что получали доходы. А сейчас нам запретили работать, а расходы остались. Животных нужно кормить, нужно обслуживать. Поэтому, чтобы животные не умерли, нам нужно питание. Все очень серьезно — вопрос жизни и смерти животных».

Опекун — это частное или юридическое лицо, которое берется содержать определенное животное и ежемесячно выплачивает заранее оговоренную сумму на счет организации. При этом между парком и спонсором заключается контракт на опеку. И парк ежемесячно отчитывается о потраченных на животное средствах перед опекуном.

После публикации объявления два пенсионера — Юрий Владимирович и Ирина Витальевна Исаевы из Тобольска — уже взяли на полгода в опеку сокола-сапсана.

«Мы выстроили целый город, а не парк, — продолжает Мезенцев. — Он очень дорогой, очень большой. Мы все деньги вкладывали в него. И его содержание очень дорого. Люди простые берут у нас под опеку недорогих животных, а таких, как знаменитый тигр Амур, может потянуть только большая компания. Потому что человеку самому-то трудно сейчас прожить. А дальше еще будет сложнее. Нужны компании, которые имеют право сейчас работать, в этих условиях».

Расценки

Сафари-парк и сам занимался ранее помощью другим предприятиям, связанным с охраной животных, — с 2013 года стабильно, каждый месяц, переводили по 25 тысяч рублей Центру реабилитации тигров в поселке Алексеевка Приморского края. 600 тысяч рублей — WWF на программу по леопардам. Оплачивали вывоз бытовых отходов. Теперь помощь требуется им, и срочная. И прежде всего великолепным амурским тиграм, а их в парке четыре — знаменитый всему миру своей дружбой с козлом Тимуром Амур, его сын Шерхан, тигрицы Уссури и Тайга.

Расценки на опекунство, кстати, здесь небольшие. Амурский тигр, лилигр и африканский лев — самые дороги, опекунство стоит по 40 тысяч рублей в месяц на одну особь. Бурый медведь и канадская пума — по 25 тысяч. Гималайский медведь чуть дешевле своего бурого сородича — 22 тысячи, рысь и красный волк — 14 тысяч, серый чуть дороже — 16 тысяч. Дальневосточный леопард — 17 тысяч. Птицы, мелкие животные и травоядные значительно дешевле, их опекать смогут и частные лица — расценки в пределах двух тысяч — пяти тысяч рублей.

Владелец другого сафари-парка — «Тайган» — Олег Зубков утверждает, что эти цены в реальности еще выше.

«Мы исходим из рациона – это 10 килограммов мяса в день на крупную кошку, — объясняет Зубков. — Ориентировочно это 2,5 тысячи — 3 тысячи рублей в день. Плюс всякие добавки. Вот и считайте — около 100 тысяч рублей в месяц обходится содержание тигра или льва».

С учетом того, что в приморском сафари-парке находится девять крупных представителей кошачьих — четыре амурских тигра, четыре льва и один лилигр, то только их кормление и содержание обходится в 900 тысяч.

«Тайган»

Знаменитый крымский парк «Тайган» находится в еще более сложных условиях: там коллекция крупных кошачьих гораздо больше: 60 львов, 55 тигров, плюс леопарды и другие хищники. На днях сотрудники «Тайгана» спасли пятерых маленьких волчат, потерявших мать. Всего в парке насчитывается порядка 145 крупных хищников.

Кроме того, в парке есть и другие, нехищные животные, так что в день уходят тонны корма. В декабре прошлого года «Тайган» был закрыт по решению Белогорского районного суда Республики Крым из-за ряда допущенных нарушений. Все нарушения были устранены в январе, парку разрешили открыться, но владелец решил ждать «сезона», который так и не начался из-за пандемии COVID-19. «Тайган» оказался тоже в трудной ситуации.

«Мы держимся еще, — говорит Олег Зубков. — Еще об оптимизации коллекции речь не стоит. Надеемся, что этот кошмар побыстрее закончится. Если карантин продлится еще несколько месяцев, то встанет вопрос — надо ли оптимизировать коллекцию. Что касается благотворительной помощи, то ее оказывают. Помогает руководство Крыма с торговыми сетями и крымскими производителями. Поэтому коллекция обслуживается, кормится — все в нормальном состоянии. Нарожали много малышей – сейчас у нас и тигрята, и львята. Парк имеет запас прочности, выдержим это испытание».

Юридическим лицом «Тайгана» является ООО «Ялтинский Зоопарк «Сказка». Согласно последнему отчету, предприятие прибыльное — в 2018 году выручка составила 78 миллионов рублей, чистая прибыль не такая уж крупная — 343 тысячи, но это при том, что зоопарк и заповедник требуют больших вложений. Ежегодно зоопарк заключал госконтракты с «Артеком» на посещение парка детьми. В среднем на 850 тысяч рублей каждый. Сейчас вообще неизвестно, когда начнется летний сезон.

Если государственные заказники и зоопарки уже причислены к предприятиям, которым необходима финансовая помощь из-за закрытия на период пандемии, то частные на данный момент зависят полностью от спонсоров и региональных властей. А ведь они несут не меньше, а то и больше расходов — на налоги, аренду земли и так далее. Ближайшие два месяца покажут — насколько система частных зоопарков жизнеспособна в условиях отсутствия дохода.