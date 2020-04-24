Адвокат Волочковой пригрозил Борисовой иском за оскорбление балерины

Москва, 24 апреля. Известную телеведущую Дану Борисову могут привлечь к ответственности за ее нападки на балерину Анастасию Волочкову. Об этом в пятницу заявил адвокат Волочковой Владимир Комсолев.

«Мне представляется, что здесь один путь решения вопроса — претензия с требованием принести извинения и определения компенсации, в противном случае — судебное разбирательство и не малого размера исковые требования», — пояснил он порталу New Inform.

По словам юриста, мотивы Борисовой легко понять. Она пытается поднять свой рейтинг за счет Волочковой, а также спровоцировать ее на конфликт, чтобы потом встретиться с ней в эфире очередного ток-шоу. Комсолев напомнил, что редакторы подобных программ щедро платят гостям, особенно когда речь заходит о ссоре между звездами. Таким образом оскорбление Волочковой носит одну единственную цель — заработать на скандале.

Ранее Борисова заявила, что Волочкова «нормально бухает». Телеведущая добавила, что не стала бы так налегать на спиртное, однако «лошадиное здоровье Насти» позволяет ей легко переносить алкогольное отравление. Комсолев усмотрел усмотрел в этих слова оскорбление чести и достоинства, а также нанесение ущерба деловой репутации своей подзащитной.

Примечательно, что Борисова некогда сама страдала от алкогольной и наркотической зависимости. Отказаться от вредных и опасных привычек девушка смогла только после того, как прошла курс реабилитации в Таиланде. Друзья буквально силой заставили ее пройти лечение, за что Борисова им чрезмерно благодарна. Сегодня телеведущая ведет здоровый образ жизни и старается его активно пропагандировать.