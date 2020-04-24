Песков рассказал о подготовке коечного фонда в регионах России

Москва, 24 апреля. Работа по формированию коечного фонда ведется во всех регионах России, даже в тех, представители которых не рассказывают об этом на телеконференциях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Работа ведется на ежедневной основе, во многих регионах трудности с вводом мощностей во многом связаны с объективными причинами, и в данном случае руководство регионов в сотрудничестве с федеральным центром пытается решить эти ситуации», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не запланировано ли какое-то совещание для губернаторов регионов, которые демонстрируют менее эффективную работу по расширению коечного фонда.

Также пресс-секретарь президента отметил, что задачи, которые стоят перед регионами, могут меняться в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

«Все меняется в зависимости от ситуации. Ситуация гибкая. Вы видели, что была большая динамика прироста инфицированных в Москве, сейчас эта динамика перекинулась на регионы. В зависимости от этого, конечно, нужно варьировать тактику. Чем и занимается оперативный штаб», — подытожил представитель Кремля.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился передать регионам коечный фонд федеральных клиник. По словам главы кабмина, для оснащения и переоснащения медучреждений выделено более 36 миллиардов рублей.