Песков ответил на вопрос, ждать ли нового обращения Путина по режиму самоизоляции

Москва, 24 апреля. Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время не планирует обращаться к нации по вопросу продления или завершения режима самоизоляции. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря главы государства, стоит ли ждать нового выступления Путина на фоне пандемии коронавируса. Песков напомнил, что период нерабочих дней в России продлен до конца месяца.

«Еще есть время, еще фактически неделю действует этот режим. Поэтому неделя еще есть», — ответил он на вопрос.

Согласно последним данным, в России число заболевших коронавирусом превысило отметку в 68 тысяч человек. Власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19. В регионах введен режим самоизоляции, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленную работу, школы и вузы проводят занятия дистанционно.

Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Из КНР вирус быстро распространился по миру и охватил уже практически все страны. Государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин. COVID-19 унес жизни уже более 191 тысячи человек, заболели свыше двух миллионов. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.