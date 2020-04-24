Москва, 24 апреля. Прогнозы по резервам Фонда национального благосостояния в настоящее время делать крайне сложно, тем более долгосрочные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Deutsche Bank о том, что резервов ФНБ хватит только на ближайшие два года.

«Все прогнозы на следующие два года можно воспринимать с огромным допуском. Сейчас очень сложно делать эти прогнозы. Этим объясняется иногда диаметральная противоположность этих прогнозов. Собственные прогнозы есть у наших профильных ведомств, и они тоже варьируются», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, по прогнозам экспертов Deutsche Bank, ликвидных ресурсов российского ФНБ может хватить на два года, если стоимость нефти марки Urals будет составлять 15 долларов за баррель. В случае, если цена за бочку Urals составит 30 долларов, средств ФНБ хватит примерно на шесть лет. В настоящее резерв ФНБ составляет порядка 120 млрд долларов, а его ликвидная часть фонда по текущему курсу около 9 трлн рублей.