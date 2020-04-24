Путин обсудит меры поддержки российского автопрома в условиях кризиса

Москва, 24 апреля. Президент РФ Владимир Путин в пятницу займется вопросами состояния дел в автопроме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что глава государства ранее начал серию отраслевых совещаний отраслевых, которые призваны определить набор мер поддержки системообразующим отраслям российской экономики.

Сегодня совещание будет посвящено положению дел в автомобильной промышленности.

«В совещании примут участие наши автопроизводители — это и КАМАЗ, группа ГАЗ, и «Соллерс» (Sollers). Будут также выступать профильные министры: глава Минтранспорта Евгений Дитрих, глава Минпромторга Денис Мантуров и другие. Совещание важное. Значение автопрома для экономики трудно переоценить», — подчеркнул Песков.

Помимо этого, в рабочем графике президента — совещание с членами Совбеза. Оно, как и совещание по автопрому пройдет в режиме видеоконференции.