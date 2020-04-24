Психолог Чунихина обратила внимание на странное поведение Зеленского

Киев, 24 апреля. Психолог Светлана Чунихина проанализировала фильм «Год президента Зеленского» и рассказала о своих наблюдениях за нынешним главой Украины. Фильм «Год президента Зеленского» вышел на украинских каналах 22 апреля. Зеленский рассказывает в нем об итогах своего первого года президентства.

По словам Чунихиной, во время своих реплик Зеленский утвердительно кивает головой. Кроме того, он делает рубящие жесты рукой. Как считает специалист, такая манера разговора свойственна главе администрации президента Андрею Ермаку. По мнению Чунихиной, то, что Зеленский использует те же жесты, говорит о полном взаимопонимании и доверии между ним и Ермаком.

Как пишет издание «Факты», при этом Чунихина не слишком высоко оценила само интервью украинского лидера.

Напомним, нарушивший карантин Зеленский попал на видео. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече транспортного самолета АН-225 «Мрия» с медицинским грузом снял маску. Отмечается, что на встрече воздушного судна также присутствовал министр инфраструктуры Владислав Криклий. Политики обсуждали, сколько АН-225 «Мрия» может вместить медицинских средств.

При этом на кадрах видно, что во время разговора все участники мероприятия были в масках, но без защитных перчаток. В определенный момент, который снят на видео, президент Украины голыми руками снял маску, почесал нос и снова ее надел.

Ранее Зеленский предсказал стране новый вызов в борьбе с коронавирусом. Президент Украины подчеркнул, что в стране хорошо отлажена система отслеживания распространения инфекции. Он также отметил, что система помощи заразившимся постоянно улучшается.