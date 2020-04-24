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Госдеп США выделит 1,5 млн долларов на подрывную деятельность оппозиции в Сирии

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Госдеп США выделит 1,5 млн долларов на подрывную деятельность оппозиции в Сирии

Финансирование прозападных активистов оппозиции, использование «карманных СМИ» для формирования нужного общественного мнения и давление на официальные власти — как Вашингтон занимается подрывной деятельностью в Сирии, Федеральному агентству новостей рассказал эксперт по геополитике Константин Соколов.

Финансирование «демократии»

Бюро Государственного департамента США по вопросам демократии, прав человека и труда намерено выделить до 1,5 миллиона долларов на реализацию проектов в Сирии, направленных на «поддержку демократии и верховенства закона».

Госдеп США выделит 1,5 млн долларов на подрывную деятельность оппозиции в Сирии

Согласно опубликованному в Сети документу, американский Госдеп ставит своей целью финансирование программ по предотвращению конфликтов между различными общинами, защите гражданского пространства и укрепления правосудия.

Американские власти признаются, что выделенные деньги пойдут на финансирование деятельности определенных активистов, а также на создание объединений для взаимодействий с местными властями. Благодаря этим программам США, по словам представителей Госдепа, планируют заняться разрешением текущих и давно существующих проблем в арабской стране.

Эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов в беседе с Федеральным агентством новостей усомнился в «благих целях», которые преследуют США выделяя деньги на подобные проекты.

Продвижение американских взглядов

Госдеп США выделит 1,5 млн долларов на подрывную деятельность оппозиции в Сирии

Как замечает собеседник ФАН, прекрасно известно, что традиционно выделяемые США на «благие цели» средства тратятся на создание некой внутренней антигосударственной оппозиции в разных странах.

«Деньги пойдут на зарплату конкретных людей, прикармливание оппозиционеров и определенных СМИ, которые будут их пиарить. В США сейчас узаконили деятельность, которая еще недавно была под запретом и осуждалась. Если раньше подобное финансирование считалось подрывной деятельность, то сейчас американские власти этого уже не стесняются», — отмечает эксперт по геополитике.

По словам Константина Соколова, в данном случае речь идет именно о поддержке внутрисирийской оппозиции, поскольку финансирование экстремистских вооруженных группировок редко проводится так прямо.

«Боевики террористических формирований чаще всего поддерживаются через возможность контрабанды и взаимодействие с ЦРУ, которое прикрывает подобную деятельность США. Суммы на это дело идут огромные, ведь это не только немаленькие зарплаты боевикам, но и их боевая подготовка и обеспечение вооружения и служб тыла. Такие большие перечисления из какой-то бюджетной статьи были бы слишком заметными», — говорит собеседник ФАН.

Единый фронт

Госдеп США выделит 1,5 млн долларов на подрывную деятельность оппозиции в Сирии

В конце 2019 года официальные представители американского Госдепа сообщили о планах выделить 35 миллионов долларов на финансирование «независимых» сирийских СМИ. В Вашингтоне прямо признавали, что потраченные деньги американских налогоплательщиков обеспечат борьбу с позицией официальных властей Сирии на территории этого арабского государства.

Как замечает эксперт по геополитике, выделение американцами средств, это не просто поддержка определенных СМИ, а прямое финансирование их работы в нужном США направлении на территории Сирии.

«Деятельность таких журналистов включена в созданную американцами единую систему, где они координировано занимаются подрывной деятельностью. Получая финансирование «независимые» СМИ выполняют задания освещать события в нужном Вашингтону ключе, чтобы формировать антиправительственное общественное мнение», — заключил Константин Соколов.

Напомним, что американские военнослужащие незаконно находятся на территории Сирии с 2014 года. США ввели свои войска на территорию суверенной страны без согласия с местными властями или резолюции Совета Безопасности ООН, что также могло быть основанием. Изначальной причиной нахождения в Сирии американские власти называли борьбу с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ), однако в реальности Вашингтон занялся поддержкой радикальных джихадистов, финансированием вооруженной оппозиции и в последующем кражей сирийской нефти.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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