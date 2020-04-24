Госдеп США выделит 1,5 млн долларов на подрывную деятельность оппозиции в Сирии

Финансирование прозападных активистов оппозиции, использование «карманных СМИ» для формирования нужного общественного мнения и давление на официальные власти — как Вашингтон занимается подрывной деятельностью в Сирии, Федеральному агентству новостей рассказал эксперт по геополитике Константин Соколов.

Финансирование «демократии»

Бюро Государственного департамента США по вопросам демократии, прав человека и труда намерено выделить до 1,5 миллиона долларов на реализацию проектов в Сирии, направленных на «поддержку демократии и верховенства закона».

Согласно опубликованному в Сети документу, американский Госдеп ставит своей целью финансирование программ по предотвращению конфликтов между различными общинами, защите гражданского пространства и укрепления правосудия.

Американские власти признаются, что выделенные деньги пойдут на финансирование деятельности определенных активистов, а также на создание объединений для взаимодействий с местными властями. Благодаря этим программам США, по словам представителей Госдепа, планируют заняться разрешением текущих и давно существующих проблем в арабской стране.

Эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов в беседе с Федеральным агентством новостей усомнился в «благих целях», которые преследуют США выделяя деньги на подобные проекты.

Продвижение американских взглядов

Как замечает собеседник ФАН, прекрасно известно, что традиционно выделяемые США на «благие цели» средства тратятся на создание некой внутренней антигосударственной оппозиции в разных странах.

«Деньги пойдут на зарплату конкретных людей, прикармливание оппозиционеров и определенных СМИ, которые будут их пиарить. В США сейчас узаконили деятельность, которая еще недавно была под запретом и осуждалась. Если раньше подобное финансирование считалось подрывной деятельность, то сейчас американские власти этого уже не стесняются», — отмечает эксперт по геополитике.

По словам Константина Соколова, в данном случае речь идет именно о поддержке внутрисирийской оппозиции, поскольку финансирование экстремистских вооруженных группировок редко проводится так прямо.

«Боевики террористических формирований чаще всего поддерживаются через возможность контрабанды и взаимодействие с ЦРУ, которое прикрывает подобную деятельность США. Суммы на это дело идут огромные, ведь это не только немаленькие зарплаты боевикам, но и их боевая подготовка и обеспечение вооружения и служб тыла. Такие большие перечисления из какой-то бюджетной статьи были бы слишком заметными», — говорит собеседник ФАН.

Единый фронт

В конце 2019 года официальные представители американского Госдепа сообщили о планах выделить 35 миллионов долларов на финансирование «независимых» сирийских СМИ. В Вашингтоне прямо признавали, что потраченные деньги американских налогоплательщиков обеспечат борьбу с позицией официальных властей Сирии на территории этого арабского государства.

Как замечает эксперт по геополитике, выделение американцами средств, это не просто поддержка определенных СМИ, а прямое финансирование их работы в нужном США направлении на территории Сирии.

«Деятельность таких журналистов включена в созданную американцами единую систему, где они координировано занимаются подрывной деятельностью. Получая финансирование «независимые» СМИ выполняют задания освещать события в нужном Вашингтону ключе, чтобы формировать антиправительственное общественное мнение», — заключил Константин Соколов.

Напомним, что американские военнослужащие незаконно находятся на территории Сирии с 2014 года. США ввели свои войска на территорию суверенной страны без согласия с местными властями или резолюции Совета Безопасности ООН, что также могло быть основанием. Изначальной причиной нахождения в Сирии американские власти называли борьбу с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ), однако в реальности Вашингтон занялся поддержкой радикальных джихадистов, финансированием вооруженной оппозиции и в последующем кражей сирийской нефти.

1 Организация запрещена на территории РФ.