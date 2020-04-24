Финны упросили Киев выпустить украинских гастарбайтеров из страны



Киев, 24 апреля. Украинские власти 23 апреля специально для местных гастарбайтеров организовали первый чартерный рейс в Финляндию.

Финские фермеры, которые в посевной период остро нуждаются в дешевой рабочей силе, ранее попросили Хельсинки разрешить приезд украинцев. Заробитчане же, оказавшиеся без средств к существованию на фоне повсеместного карантина, готовы рискнуть заразиться коронавирусом, лишь бы не остаться без денег.

Список пассажиров был согласован Финляндией и Украиной по линии МИД. После возвращения все гастарбайтеры должны будут пройти двухнедельный карантин.

До эпидемии в Финляндии ежегодно трудилось не меньше 15 тыс. сезонных работников с Украины. Теперь же страна планирует привлечь к сельхозработам около тысячи украинцев. Всего же, по информации Международного валютного фонда, до пандемии за границей трудилось от 2,5 до 3 миллионов украинцев. По другим данным — 3,7 млн человек.

Отметим, что средства, поступающие от гастарбайтеров, являются серьезным источником дохода для украинского бюджета. Однако, когда началась эпидемия коронавируса, многие страны перекрыли границы, в результате чего многие украинцы остались без заработка. Ситуация для украинской экономики усугубляется также тем, что страна зависит от иностранных кредитов, а в период пандемии их выдача будет крайне маловероятно. Кроме того, Киев продолжает вести гражданскую войну в Донбассе, которая требует огромных расходов.