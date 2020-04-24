МВД Петербурга получило право штрафовать нарушителей режима самоизоляции

Санкт-Петербург, 24 апреля. Правительство России утвердило соглашение МВД и властей Санкт-Петербурга о передаче сотрудникам ведомства права штрафовать горожан за нарушение режима самоизоляции. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Подпись под документом поставил глава Кабмина РФ Михаил Мишустин. Согласно распоряжению, МВД получило право составлять протоколы об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и безопасность.

За последние сутки в Северной столице коронавирусом нового типа заразились 253 человека, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Общее число заболевших превысило отметку в 2,7 тысячи. Петербург входит в десятку регионов России с наибольшим числом заразившихся, уступая только Москве и Московской области.

В Северной столице, как и других регионах РФ, действует режим самоизоляции. В начале апреля депутаты Заксобрания Петербурга приняли закон об ответственности за нарушение режима повышенной готовности. Неисполнение горожанами требований правительства, в том числе режима самоизоляции, влечет наложение штрафа в размере четырех тысяч рублей.

Депутаты тогда приняли еще один законопроект, который наделяет властей города полномочиями по установлению правил поведения для граждан на время ЧС и режима повышенной готовности.