Врачи назвали новые нетипичные признаки заражения коронавирусом

Вашингтон, 24 апреля. Врачи из США предупредили о новых странных симптомах коронавируса, которые могут проявляться у пожилых людей, а они, как известно, находятся в группе риска.

Ранее медики неоднократно указывали на то, что характерными признаками заражения COVID-19 являются лихорадка, кашель и одышка. Однако теперь, по данным специалистов, стали проявляться и нетипичные признаки заболевания: внезапная апатия, потеря интереса к общению, головокружение, сонливость, отсутствие аппетита.

По словам профессора гериатрической медицины в Медицинском колледже Шмидта Университета Флориды Джозефа Оусландера, эти симптомы объясняются тем, что у пожилых людей «иммунный ответ» на коронавирус может притупляться. Кроме того, у этой категории пациентов определить COVID-19 часто мешают хронические заболевания часто мешают, сообщает CNN.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в мире достигло 2 719 522, 191 288 пациентов умерли. Лидеров по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 являются США, Испания и Италия.

В России коронавирусом заразилось 68 622 человека. За последние сутки было выявлено 5 849 заразившихся. 5 568 пациентов выздоровели, 615 — скончались.