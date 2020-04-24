Азиза готова доказать участие Талькова в поездке «криминальному авторитету» 

Москва, 24 апреля. Певица Азиза вновь оказалась в центре скандала, связанного с погибшим в начале 90-х певцом Игорем Тальковым. В одном из последних интервью она рассказала, что Тальков якобы хотел отправить ее к «криминальному авторитету» для интимной близости.

В семье музыканта возмутились заявлениям Азизы, сделанным в телешоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» 17 июня 2019 года. Азиза уточнила, что речь идет о событиях декабря 1990 года. Тальков пригласил совсем молодую коллегу поужинать вместе. При этом он повез ее в лес, где якобы проживал криминальный авторитет. Азиза сообщила, что у нее началась истерика, она немедленно потребовала вернуть ее в Москву. При этом певице пришлось добираться до российской столицы самостоятельно.

Однако слова певицы не вызвали доверия у экспертов программы о правде и лжи и привели в ярость сына музыканта — Игоря Талькова-младшего. Причем Тальков-младший крепко дружил с Азизой с 2006 года и даже собирался пригласить ее на крестины своего ребенка, но после выпуска телешоу заявил, что больше не намерен иметь с Мухамедовой ничего общего.

Несмотря на то, что беседа с певицей была опубликована еще летом 2019 года, семья Талькова не собирается оставлять слова Азизы без ответа. Вдова известного исполнителя Ирина Красильникова хочет судиться с артисткой. Она считает, что Азиза оклеветала Игоря Талькова.

По данным Nation News, Азиза уточнила, что вдова Талькова будет судиться не только с ней, но и с программой, которая транслировала скандальное интервью звезды.