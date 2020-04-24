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Молодая жена Цекало рассказала, чем компенсирует супругу отсутствие кулинарных талантов

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Молодая жена Цекало рассказала, чем компенсирует супругу отсутствие кулинарных талантовМосква, 24 апреля. Супруга Александра Цекало, молодая художница Дарина Эрвин, сделала редкое признание. Спутница известного продюсера заявила, что совершенно не умеет готовить, но компенсирует отсутствие кулинарных талантов в постели.

Отношения Эрвин и Цекало начались в 2018 году, а весной 2019-го пара поженилась. Продюсер, для которого брак стал четвертым, признался, что потерял голову от молодой девушки.

Новая избранница Цекало сначала неохотно делилась подробностями личной жизни с продюсером, но все же начала рассказывать об отношениях. На этот раз в своем Instagram она разоткровенничалась и объяснила, как смогла очаровать опытного 59-летнего мужчину.

«Я ужасно готовлю, но сполна компенсирую это в постели», — заявила Эрвин.

Как показала жизнь, Цекало вполне удовлетворен такой «компенсацией», ведь ради молодой художницы он бросил сестру исполнительницы Веры Брежневой Викторию, подарившую ему двоих наследников — дочь Александру и сына Михаила.

«СтарХит» пишет, что четвертая супруга продюсера быстро нашла общий язык с детьми мужа от предыдущего брака. По информации издания, наследники даже иногда приезжают в гости к отцу и Эрвин в Лос-Анджелес, но Цекало запрещает говорить о матери, поскольку после расставания с ней у него остался осадок.

Напомним, что ранее Эрвин делилась другой интимной подробностью совместной жизни с Цекало, в полной мере раскрывающей романтическую натуру продюсера. Художница опубликовала фото, на котором видно, как обнажившийся по пояс любящий супруг готовит для любимой завтрак.

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Источник: Starhit.ru
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