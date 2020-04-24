Корчевников испугался «венца безбрачия» из-за подарка Вассермана

Москва, 24 апреля. Публицист и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман сделал неожиданный подарок телеведущему Борису Корчевникову. На программе «Судьба человека» известный эрудит презентовал ведущему копию своей знаменитой жилетки с карманами.

«Она не легче шапки Мономаха. Много лет я заказываю ее в одной фирме», — поделился интеллектуал.

Подарок от 67-летнего Вассермана немного напугал Корчевникова.

«А венец безбрачия вместе с ним не передается?!» — спросил ведущий.

Интеллектуал, который еще 50 лет назад обрек себя на одиночество, пообещав однокурснику никогда не вступать в интимные отношения, нисколько не обиделся на такое замечание.

«Нет никакого венца, то лишь последствия юношеской глупости. Был неудачный практический довод в теоретическом споре», — пояснил Вассерман.

Эрудит также рассказал, что поначалу его родные отрицательно отнеслись к решению отказаться от отношений с женщинами, однако с годами все же смирились. Вассерман сообщил, что у него есть младший брат, у которого есть дочь. Интеллектуал заявил, что племянница даже унаследовала от него некоторые черты характера.

Отметим, 37-летний Корчевников не скрывает, что мечтает о детях, однако встретить ту, кто станет их матерью, ведущий пока не смог. Еще в 2017 году на своем шоу телеведущей дал обещание жениться актрисе Анне Ковальчук. Осенью прошлого года актриса вновь пришла на передачу и напомнила Корчевникову об этом обещании, отметив, что два года — это не такой большой срок для столь серьезного шага, как женитьба.