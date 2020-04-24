Россиянка рассказала, как они с мужем переболели коронавирусом в США

Нью-Йорк, 24 апреля. Россиянка, переехавшая вместе с мужем в США, рассказала, как они смогли выходить друг друга во время тяжелой болезни в Нью-Йорке. Тест на коронавирус они не сдавали и не обращались к врачам. Другого выхода у них просто не было — по инструкции местных медиков им нужно было сидеть дома.

По словам Лины, сначала нью-йоркцы относились к инфекции по-разному, многие не верили в опасность заражения и продолжали жить обычной жизнью, некоторые, наоборот, тревожились и запасались продуктами. Сама она работала в штатном режиме.

«Реально стало страшно в марте, когда официально обнаружили болезнь. И Нью-Йорк поставили на паузу», — призналась женщина в комментарии KP.RU.

Тогда они с мужем потеряли работу (оба были заняты в сфере обслуживания)

«Владельцы бизнеса сами не понимают, что происходит и сколько это продлится. Я работала до 16 марта. Примерно в это же время в США объявили режим ЧС», — уточнила Лина.

После этого налогоплательщики получили помощь от государства. Взрослые по 1200 долларов, дети - по 500 долларов. Но, чтобы получить пособие, нужно было предоставить документ об уплате налогов за 2018 — 2019 годы, когда пара еще жила в России.

«Так незащищенные слои вроде нас остались и без работы, и без выплат. В этот момент пугала больше всего неизвестность. <...> Все рухнуло в один момент», — призналась она.

А потом пришла болезнь. 23 марта заболел ее муж Алексей, а 31 марта и сама Лина. Симптомы были одинаковые: невыносимо болели все мышцы, дико болела спина, выкручивало ноги и руки, повысилась чувствительность глаз. Ко всему этому добавлялись высокая температура и озноб.

«У меня падало давление. <...> Потеряли обоняние и вкус. Но, слава богу, не было проблем с дыханием и кашля!» — добавила Лина.

Ее супруг тогда предположил, что они переболели коронавирусной инфекцией, но женщина старалась отогнать эти мысли прочь. Однако потом поняла, что он мог быть прав. Проверить, была ли это «корона» пара не могла.

«Когда болезнь протекает в легкой форме, то следует просто находиться дома. Так что мы не были в изоляторе, больнице или на корабле-госпитале», — добавила россиянка.

Массового тестирования в Нью-Йорке, по ее словам, не проводили, поскольку для прохождения теста нужны серьезные проблемы со здоровьем. Лина убеждена, что число заразившихся гораздо выше официальной статистики, просто многие болели дома.

Как сообщала ранее «Газета.ру», на сегодняшний день США являются лидерами по числе заболевших коронавирусной инфекцией. По данным Института Джонса Хопкинса, количество зарегистрированных случаев COVID-19 в Штатах составляет 869 172 случая. 49 963 человека скончались. Тяжелее всего ситуация в Нью-Йорке, там умерло 16 388 человек.