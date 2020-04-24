Экономисты рассказали, как будет вести себя рубль в ближайшие месяцы

Главные факторы укрепления национальной валюты в краткосрочной перспективе – рост котировок нефти, а также снижение ключевой ставки ЦБ РФ. Подробнее о ситуации на валютном рынке — в материале Федерального агентства новостей.

Укрепление рубля

Курс рубля вышел в плюс к доллару после символического снижения на старте торгов и продолжает укрепляться к евро. Такая информация следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.03 по московскому времени пятницы снижался на 10 копеек — до 74,67 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 80,24 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,83% — до 21,72 доллара за баррель.

Позитивный прогноз

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что сегодня отечественная валюта укрепляется к доллару и евро на фоне роста нефтяных котировок. В начале торгов доллар подешевел на 3 копейки и составил 74,74 рубля, евро потерял 37 копеек и составил 80,25 рубля. Доллар при этом оказался на 38,9 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро — на 89,68 копейки ниже официального курса.

«Главные факторы укрепления национальной валюты в краткосрочной перспективе — рост котировок нефти, а также снижение ключевой ставки ЦБ РФ (ожидается сегодня — на 0,25-0,50 б.п. до 5,50-5,75%). Рынок в целом позитивно воспримет эту новость: снижение ставки может привести к снижению процентных ставок потребительского кредитования, а также поддержит ипотечные программы, сферу недвижимости и строительную отрасль», — пояснил Артем Деев.

По мнению экономиста, до более сильных позиций рублю не дает укрепляться негативная динамика международных товарных и сырьевых рынков. Однако приближение налогового периода, увеличенные продажи валюты со стороны ЦБ РФ и позитивные ожидания в отношении цен ОФЗ поддерживают курс рубля.

«В последний месяц отечественная валюта укрепилась в динамике на 4,3% к доллару, чему способствовали увеличенные интервенции со стороны ЦБ РФ, а также снижение импорта на фоне пандемии коронавируса и падение спроса на наличную валюту со стороны населения РФ. Кроме того, позитивно на курсе рубля отразилась продажа Минфином ОФЗ на 86,6 млрд рублей», — добавил Артем Деев.

Эксперт считает, что в краткосрочной перспективе стоит ожидать укрепления рубля до позиций 73-74 в паре с долларом и 78-80 в паре с евро на фоне роста котировок нефти. После 1 мая вступит в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи, что позитивно скажется на рынке и окажет поддержку национальной валюте.

«У рубля все будет в порядке»

Создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и консалтинговой компании KLOPENKO GROUP Егор Клопенко выразил уверенность, что у рубля сейчас и в ближайший год все будет в порядке. Даже низкие цены на нефть не смогут значительно понизить его курс, так как есть существенная поддержка в виде валютных запасов, которые сейчас активно продаются на внутреннем рынке, в том числе по сделке со Сбербанком.

«Этих запасов и объема, который нужно продать, хватит еще на год низких цен. Мировая экономика в течение года в любом случае начнет восстановление, и это в свою очередь подтянет цены на нефть до 30-40 долларов, что ослабит давление на рубль», — заключил экономист.

Ранее участники ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года. Саудовская Аравия и Российская Федерация при реализации нового соглашения в рамках ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки.