Турция хочет стать сверхдержавой: что значат слова Эрдогана о «центре мирового порядка»

Эрдоган заявил, что Анкара стала центром нового мирового порядка, и призвал тюркоязычные государства готовиться к главной роли в мире после пандемии коронавируса. Что всё это значит, и как давно такие амбиции у турецкого президента, попытался разобраться автор Telegram-канала «Стамбульский волк».

Турция как центр мирового порядка

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник на встрече с руководящими кадрами своего политического движения - Партии справедливости и развития (ПСР) заявил, что Турция после последствий коронавирусной пандемии станет одним из центров нового мирового порядка. Он также добавил, что в мире сложился кризис, которому не было равных со времен Второй мировой войны. По его словам, Турция должна начать думать о том, как использовать эту возможность.

«Впервые со времен Второй мировой войны Турция получила возможность оказаться в центре процесса передела мирового порядка. Мы должны оценить её и подготовиться интеллектуально и физически к её реализации. Нам также нужна строгая подготовка в соответствии с нашей политической повесткой дня и в соответствии с ожиданиями нашей нации», - заявил Эрдоган.

Эти заявления турецкого президента подхватили многие проправительственные эксперты и журналисты. Но ярче всего эти слова прокомментировал на своей странице в Twitter главный редактор газеты Yeni Şafak Ибрагим Карагюль: «Т.е. мы новая мировая сверхдержава».

Cumhurbaşkanı Erdoğan:



Salgını yatay seyre geçirmeye başladık.



Bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz.



Küresel düşeyde yeniden yapılanma sürecinin merkezindeyiz.



Yani, Türkiye dünyanın yeni süper gücü... — İbrahim Karagül (@ibrahimkaragul) April 21, 2020

Другой Ибрагим - пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, объяснил слова своего начальника так:

«Мировой порядок долгое время не имел порядка, гармонии или справедливости. Долгое время неравенство порождало несправедливость. Поэтому наш Президент каждый раз говорит: "мир больше пяти". Т.е. нужно изменить не только систему Совета Безопасности ООН, но и весь мировой порядок»

«Мир больше пяти»

Калын не зря вспомнил выражение турецкого президента «мир больше пяти». Эти слова и заявления об изменении роли Турции – звенья одной цепи. Турецкому лидеру не нравится то, что в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций присутствует всего пять постоянных членов (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция). О чем он говорит каждый раз, когда возникает такая возможность.

Или, если говорить начистоту – Эрдогану не нравится, что Турция не входит в СБ ООН так, как ему бы этого хотелось.

Впервые турецкий лидер заявил об этом в сентябре 2013 года, еще будучи премьер-министром Турции. С тех пор многое изменилось, особенно после 2016 года: попытка переворота, чистка во всех госструктурах, переход от парламентской к президентской республике, которая дала больше рычагов правления Эрдогану. С этим влиянием, с неприкрытыми амбициями на севере Сирии и прикрытыми в Восточном Средиземноморье, турецкий президент возобновил эту риторику в 2018 году. Кстати, забавно, что президент Турции в марте прошлого года предприимчиво запатентовал выражение «Мир больше пяти» в качестве товарного знака.





Между тем, выступая на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Эрдоган свою навязчивую идею объяснил следующими словами:

«Годами с этой трибуны я говорю о том, что судьба человечества не может зависеть от воли ограниченного числа стран. Сегодня здесь я снова скажу: мир больше пяти государств. Уже давно пора изменить и наше мышление, и наши институты, и наши нормы. Даже одного только неравенства между государствами, обладающими ядерным оружием, и безъядерными государствами достаточно для того, чтобы подорвать глобальное равновесие. Как и всех остальных, нас тревожит то обстоятельство, что страны, располагающие ядерными вооружениями, угрожают особенно тем, у кого нет такого оружия. И оружие массового уничтожения на основе ядерного потенциала используется как козырь в каждом кризисе, вместо того чтобы подлежать полной ликвидации. Этот потенциал должен быть или запрещен для всех, или открыт для всех».

Ядерные боеголовки для Турции

Интересно, что незадолго до Генассамблеии, турецкий президент заговорил о владении ядерным вооружением, заявив, что его не устраивает то, что у кого-то есть боеголовки, а у Турции – нет.

«Нам говорят: не вздумайте создавать ядерное оружие, а я им привожу в пример Израиль, который находится по соседству и всем угрожает этим вооружением. Я такого не приемлю», - сказал Эрдоган.

Эрдоган тюркским государствам: готовьтесь править!

Важно то, что турецкий лидер за последние несколько недель не первый раз говорит в таком ключе. Более того – он собирается разделить это мировое правление с тюркоязычными государствами.

«C позволения Аллаха мы, конечно, выиграем войну с коронавирусом. А потом мы столкнемся с реальностью нового мира. По этой причине, с одной стороны продолжая нашу борьбу с инфекцией, с другой стороны, мы должны подготовиться к периоду после пандемии», - сказал турецкий лидер на видеоконференции саммита Тюркского совета.

Чего добивается турецкий лидер? Исходя из выше сказанного, вывод навязывается сам собой: Эрдоган хочет быть главой тюркского мира, с ядерным вооружением, членом Совбеза ООН, и сверхдержавой нового мирового порядка.

То, что Эрдоган заговорил о тюркоязычных государствах, а не предложил то же самое лидерам исламского мира, говорит о изменившихся предпочтениях турецкого президента под влиянием коалиции с националистами. К которым он словно приковал себя цепями, ведь без их поддержки у него уже нет влияния ни на принятия решений в парламенте, ни в других сферах жизнедеятельности государства.