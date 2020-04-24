Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Ержан Максим поблагодарил Пугачеву за поддержку после скандала на шоу «Голос.Дети»

58
0 Оставить комментарий

Ержан Максим поблагодарил Пугачеву за поддержку после скандала на шоу «Голос.Дети»

Москва, 24 апреля. Казахский певец Ержан Максим вспомнил о прошлогоднем скандале на шоу «Голос.Дети» и признался, что ни на кого не затаил обиду.

Весной 2019 года в шоу «Голос.Дети» одержала победу Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу. Первый канал провел расследование, в ходе которого выяснилось, что в пользу девочки с трехсот телефонных номеров было отправлено свыше восьми тысяч сообщений.

Результаты конкурса аннулировали, а во время спецвыпуска генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов и наградил ребят денежным призом в один миллион рублей.

Ержан Максим в своем Instagram рассказал, что тогда его поддержал телеведущий Максим Галкин, а также народ Казахстана. Больше всего юному исполнителю запомнился визит к певице Алле Пугачевой, которая на следующий день после конкурса наградила участников «Звездой Аллы».

Ержан Максим поблагодарил Пугачеву за поддержку после скандала на шоу «Голос.Дети»

Мальчик признался, что это стало для него неожиданностью, а подарок он берет с собой каждый раз, как выходит на сцену.

«Я ни на кого и ни на что не обижаюсь, я благодарен организаторам такого творческого проекта <…>, который открывает миру большое количество талантливых детей и дает им возможность для дальнейшего развития», — написал он в Instagram.

На днях на проекте случился новый скандал. Участница шоу Ангелина Дерябина обвинила свою наставницу Полину Гагарину в несправедливости, когда та выбрала другую девочку для дальнейшего участия в проекте. Юная исполнительница расплакалась прямо на сцене.

Новости партнеров

Источник: Instagram-аккаунт Ержана Максима
Новости партнеров