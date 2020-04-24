Ержан Максим поблагодарил Пугачеву за поддержку после скандала на шоу «Голос.Дети»

Москва, 24 апреля. Казахский певец Ержан Максим вспомнил о прошлогоднем скандале на шоу «Голос.Дети» и признался, что ни на кого не затаил обиду.

Весной 2019 года в шоу «Голос.Дети» одержала победу Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу. Первый канал провел расследование, в ходе которого выяснилось, что в пользу девочки с трехсот телефонных номеров было отправлено свыше восьми тысяч сообщений.

Результаты конкурса аннулировали, а во время спецвыпуска генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов и наградил ребят денежным призом в один миллион рублей.

Ержан Максим в своем Instagram рассказал, что тогда его поддержал телеведущий Максим Галкин, а также народ Казахстана. Больше всего юному исполнителю запомнился визит к певице Алле Пугачевой, которая на следующий день после конкурса наградила участников «Звездой Аллы».

Мальчик признался, что это стало для него неожиданностью, а подарок он берет с собой каждый раз, как выходит на сцену.

«Я ни на кого и ни на что не обижаюсь, я благодарен организаторам такого творческого проекта <…>, который открывает миру большое количество талантливых детей и дает им возможность для дальнейшего развития», — написал он в Instagram.

На днях на проекте случился новый скандал. Участница шоу Ангелина Дерябина обвинила свою наставницу Полину Гагарину в несправедливости, когда та выбрала другую девочку для дальнейшего участия в проекте. Юная исполнительница расплакалась прямо на сцене.