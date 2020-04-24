Новый сургутский центр единоборств проведет первые соревнования после отмены самоизоляции

Сургут, 24 апреля. Строительство социальных объектов в Сургутском районе продолжается, сообщил глава района Андрей Трубецкой.

В поселке Солнечный достраивают парк, детский сад, дом для расселения аварийного жилья и центр единоборств. Двухэтажный спортивный комплекс планируют сдать в конце мая.

«Это первый подобный центр во всей Югре. Он обошелся нам в 60 миллионов рублей. После отмены самоизоляции мы проведем первые соревнования», — сказал Трубецкой в ходе рабочего совещания, его слова приводит Infox.ru

Солнечный парк построят на улице Космодемьянской, реализовать проект должны к концу осени. В парке организуют детскую площадку, установят современное освещение, сделают зоны для прогулок. На это необходимо около 54 млн рублей.

Глава Сургутского района добавил, что все работы ведутся на объектах с соблюдением санитарных норм. Строительные организации региона работают в обычном режиме, их деятельность не ограничена из-за эпидемии.

Ранее сообщалось, что в Республике Чувашия продолжается строительство новой транспортной системы. В Чебоксарах готовят проект третьего транспортного кольца.

В Подмосковье Минобороны РФ досрочно завершило строительство многофункционального медицинского центра, где будут принимать военных и гражданских лиц.