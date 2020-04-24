Путин подписал закон об упрощенном получении российского гражданства

Москва, 24 апреля. Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, который предполагает упрощенную схему получения российского гражданства. Соответствующий документ в пятницу был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке», — говорится в тексте указа.

Отметим, что новый закон отменяет необходимость подтверждать отказ от уже имеющегося гражданства. Кроме того, будет упразднено требование, чтобы иностранец, претендующий на российское гражданство, прожил в РФ не менее трех лет и подтвердил наличие законных источников доходов. Это послабление касается жителей стран СНГ и иностранцев, находящихся в браке с гражданами РФ (если пара проживает в России и имеет общих детей).

На упрощенный порядок оформления гражданства могут рассчитывать жители Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана при наличии вида на жительства. При этом требования прожить определенный срок на территории РФ для них отменяется.

Напомним, что летом прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства для всех жителей Донбасса. Ранее такая возможность была только у граждан, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях. По словам члена Совета Федерации Владимира Джабарова, это позволит им получить работу в России, образование и социальный пакет.

