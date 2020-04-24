Сирия, 24 апреля. Сирийские военнослужащие возводят полевые пункты для больных с коронавирусом. Бойцы Национальных сил обороны прочесывают пустынные районы на на юго-востоке Дейр-эз-Зора в поисках террористов «Исламского государства»1. ВС Турции октрыли огонь по укреплениям САА на западе Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: прочесывают пустынную местность в поисках «спящих ячеек» ИГ1 в Дейр-эз-Зоре; в Идлибе возводят обсервационный полевой пункт для пациентов с коронавирусом.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла на севере Сирии два мирных поселения и открыла огонь из ракетных установок по позициям сирийской армии в Идлибе.

ВС Турции и союзные силы: по неподтвержденным данным, спровоцировали на боевые действия сирийскую армию на западе Алеппо.

Провинция Дамаск

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Сирии, сирийская армия разворачивает полевые пункты для пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Мобильные бригады сирийских вирусологов приступили к работе на блокпостах на ключевых трассах. Один таких пунктов будет размещен в освобожденном от боевиков около полугода назад городе Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, а также на севере Хамы. Специальные отделения для людей с подозрением на коронавирус развернули на всех подконтрольных правительству территориях. Медики борются с распространением вируса не только в условиях стационаров, но и на оживленных трассах.

По данным Минздрава Сирии, всего в стране инфицированы 42 человека, из них выздоровели шесть пациентов, трое умерли. Дамаск прилагает значительные усилия по купированию угрозы в стране, ограничив транспортное сообщение между провинциями, работу муниципальных учреждений и введя комендантский час.

Провинция Алеппо

Турецкие военные открыли огонь по позициям Сирийской Арабской армии (САА) у города Кафр-Нуран. Изначально сообщалось, что нападение было совершено подконтрольной Анкаре «Сирийской национальной армией». Однако, согласно отчету Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), столкновение спровоцировали военнослужащие. Поскольку и подразделения ВС Турции и подконтрольные ей вооруженные формирования дислоцируются на наблюдательных постах турецких войск, САА трудно определить, кто именно открыл огонь по ее позициям.

Ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Дамаск, что турецкие военнослужащие продолжат атаковать САА в случае нарушения московских соглашений о прекращении огня, однако сама Анкара не смогла устранить группы боевиков, которые расположены к югу от шоссе М-4 в Идлибе, который до сих пор остается очагом напряженности на севере САР.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает новостное агентство Anna News, на юго-востоке провинции и на стыке административных границ с провинцией Хомс развернуты дополнительные отряды Народных сил обороны (NDF). Бойцы прочесывают пустынную местность в поисках «спящих ячеек» «Исламского государства» (запрещено в РФ), которые скрываются в пустыне Бадия. Бойцы христианского ополчения из города Скальбия получили новую технику для противодействия террористам. Подобные меры были приняты из-за участившихся вылазок террористов в Дейр-эз-Зоре. Военные эксперты уверены, что террористы скрываются в оккупированной США «55-километровой зоне» на границе с Ираком и Иорданией.

Провинция Идлиб

ТАСС со ссылкой на брифинг руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлева сообщает, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Отмечено два обстрела населенного пункта Мизназ в провинции Алеппо и деревни Дадих в провинции Идлиб со стороны боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». Информации о раненных и пострадавших в результате обстрела мирных жителей пока не поступало.

На линии разграничения сил правительственных войск и вооруженных группировок продолжаются боестолкновения. Как сообщает медиаресурс Step News, боевики открыли огонь из ракетных установок по опорным пунктам сирийской армии у поселка Кансафра, в ответ подразделения армии обстреляли укрепления боевиков у деревни Аль-Бар и у гор Джебель Аз-Завия. Источник также сообщает, что над позициями вооруженных группировок были замечены разведывательные беспилотники САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.