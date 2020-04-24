Путин перенес дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Москва, 24 апреля. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому дата окончания Второй мировой войны переносится на 3 сентября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Речь идет о федеральном законе «О днях воинской славы и памятных датах России».

«3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», — подчеркивается в нормативном акте.

Инициатива направлена на сохранение исторической справедливости в отношении победителей Второй мировой войны. В пояснительной записке к проекту говорится, что датой окончания Второй мировой войны должно стать именно 3 сентября, поскольку решающий вклад в завершение войны внесла победа советских войск над Японией.

На днях Совет при президенте России по правам человека выступил против принятия этого документа и попросил Совфед отклонить его. В СПЧ объяснили это тем, что 3 сентября 2004 года — дата, когда в результате теракта в бесланской школе погибли 333 человека, включая 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов.

Однако спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что вокруг совпадения предлагаемой к учреждению в России даты окончания Второй мировой войны и даты теракта в Беслане поднята «избыточная шумиха», и она призвала не «политизировать и драматизировать».

Напомним, 2 сентября 1945 года Япония, участвовавшая во Второй мировой войне на стороне Германии, подписала Акт о безоговорочной капитуляции и приняла условия Потсдамской декларации. Согласно данному документу, Южные Курилы — острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — перешли СССР.