Похоронные бюро Нью-Йорка «превратились в штаб военных действий» из-за коронавируса

Нью-Йорк, 24 апреля. Ритуальные агентства Нью-Йорка не справляются с нагрузкой из-за большого количества смертей пациентов с коронавирусом. Об этом в пятницу рассказал владелец нью-йоркского похоронного бюро Дмитрий Лисовецкий.

«Мы уже месяц работаем круглосуточно и без выходных», — пояснил он РИА Новости.

По словам Лисовецкого, несмотря на то, что смертность постепенно снижается, она по-прежнему остается на чрезвычайно высоком уровне. Только за минувшую среду в штате Нью-Йорк скончалось 438 человек. Из-за эпидемии в крупнейшем американском городе сложился дефицит гробов, а очереди в крематорий родственники погибших могут ждать месяц.

Из-за высоких показателей смертности похоронные бюро отменили все религиозные обряды, которыми принято провожать усопших перед погребением или кремацией. Теперь в помещение не пускают никого, кроме родственников. Все необходимые ритуалы, вроде отпевания, проводятся на кладбище.

«С момента, как эпидемия захлестнула смертями в огромном количестве, наше похоронное бюро превратилось в штаб военных действий», — признался Лисовецкий.

Отметим, что США на сегодняшний день лидируют по числу заболевших коронавирусной инфекцией. В стране зарегистрировано 845,8 тыс. случаев заражения. Следом идут Испания (208,3 тыс.), Италия (187,3 тыс.), Франция (159,8 тыс.), Германия (150 тыс.) и Китай (82,7 тыс.).

Среди американских городов наиболее тяжелая обстановка сложилась в Нью-Йорке — главном деловом центре страны. По словам врачей, американская система здравоохранения оказалась не готова к пандемии. Во многих больницах не хватает мест для размещения больных, средств защиты и оборудования, а система медицинской страховки лишает часть населения возможности получить квалифицированную медицинскую помощь.