Шойгу сообщил о создании в ВС РФ резерва из 17 отрядов для помощи в борьбе с пандемией

Москва, 24 апреля. Более 30 тысяч человек и четырех тысяч единиц военной и спецтехники задействованы в мероприятиях по борьбе с коронавирусом в Вооруженных силах России. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания, посвященного мерам противостояния инфекции.

«В вооруженных силах ведется масштабная работа по борьбе с COVID-19. Для этого задействована группировка сил и средств численностью свыше 30 тыс. человек и 4 тыс. единиц военной и специальной техники, координацию которой осуществляет оперативный штаб Министерства обороны», — рассказал министр.

Шойгу отметил, что Минобороны работает в тесном взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти.

Он также сообщил, что для помощи регионам в ВС РФ создан резерв из 17 сводных отрядов, из которых пять бригадные, а 12 — полковые.

Кроме того, в ВС сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад, 20 из которых уже приступили к работе в клиниках Москвы, и к приему больных подготовлено 32 госпиталя.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ досрочно завершило строительство многофункционального медицинского центра в подмосковном Одинцово. Работы завершились на неделю раньше. В медцентр уже прибыли врачи и медсестры, в числе которых пульмонологи, инфекционисты, рентгенологи и анестезиологи.