Коронавирус в России 24 апреля: статистика по городам, жертвы пандемии, последние новости

Федеральное агентство новостей рассказывает об актуальной на утро 24 апреля 2020 года информации о распространении и борьбе с COVID-19.

Коронавирус в России

За сутки 23 апреля в России зарегистрировано 5 849 новых случаев COVID-19, общее число заболевших таким образом выросло до 68 622 человек в 85 регионах РФ. Количество выздоровевших на сегодняшний день составляет 5 568 человек, умерших — 615.

На данный момент в России проведено свыше 2,55 миллиона тестов на коронавирус.

Список регионов, в которых больше всего заразившихся, по-прежнему возглавляет Москва. В столице 36 897 заболевших и 325 умерших. На втором месте Подмосковье, где выявили 7 889 заразившихся, из которых 66 погибли. Далее следуют Петербург (2 711 заболевших, 20 умерших), Нижегородская область (1 096 заболевших, 8 умерших), Мурманская область (663 и 4), Краснодарский край (623 и 16), Ленобласть (615 заболевших), Дагестан (567 заболевших, 11 умерших), Республика Коми (553 и 4) и Ростовская область (533 заболевших).

Как отмечают в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России, более чем у 46% выявленных за сутки заразившихся не было никаких симптомов заболевания.

«За сутки подтверждено 60 летальных случаев с коронавирусом. За весь период по России умерли 615 человек», — отмечается в сообщении оперштаба.

Коронавирус в мире

На данный момент в мире зарегистрировано 2 737 955 заразившихся коронавирусом, из них 753 231 человек выздоровел и 191 167 погибли.

Больше всего зараженных в США — 886 709. Там же и самая высокая смертность от COVID-19 — погибли 50 243 человека.

Далее по количеству зараженных следуют Испания (213 024 заразившихся, 22 157 погибших), Италия (189 973 больных, 25 549 погибших), Франция (161 530 больных, 21 856 погибших), Германия (153 129 заразившихся, 5 575 умерших), Великобритания (138 078 больных, 18 738 умерших), Турция (101 790 больных, 2 491 умерших), Иран (87 026 заболевших, 5 481 умерших), Китай (84 239 больных, 4 642 умерших). Россия в этом списке занимает десятое место.

Если говорить отдельно о летальности как о соотношении количества умерших к количеству заболевших, то самая высокая — 15,17% — в Бельгии, где из 42 797 заразившихся погибли 6 490 человек. Далее следуют Великобритания с летальностью 13,58%, Франция с летальностью 13,54% и Италия — 13,45%.

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