Заслуженный экономист России оценил прогноз Deutsche Bank с Urals по 15 долларов

Deutsche Bank обладает большим авторитетом, однако паниковать из-за его прогноза по ликвидным средствам Фонда национального благосостояния (ФНБ) России не стоит. Даже если цена нефти Urals действительно составит 15 долларов за баррель, развитие ситуации может пойти по абсолютно другим сценариям, считает заслуженный экономист России Андрей Марголин. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Прогноз Deutsche Bank

Эксперты Deutsche Bank спрогнозировали, что ликвидных ресурсов российского Фонда национального благосостояния может хватить на два года при условии, что цена на нефть марки Urals будет находиться на уровне 15 долларов за баррель. В случае, если ценовая планка будет держаться на уровне 30 долларов за баррель, средств ФНБ хватит на шесть лет.

«При цене Urals в 15 долларов за баррель покрытия дефицита нефтяных доходов хватит на срок чуть более двух лет», — считают эксперты банка Петр Сидоров и Кристиан Ветошка.

По данным Минфина России, объем Фонда национального благосостояния в марте 2020 года вырос на 4,6 триллиона рублей и на 1 апреля превысил 12,85 триллиона рублей.

Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, Минфин в 2020 году потратит на поддержку российской экономики около двух триллионов рублей из ФНБ. Объем средств, которые направят на сдерживание пандемии COVID-19 и сглаживание последствий для экономики, составит около 2,8% ВВП. При этом общий объем фискальной поддержки населения и отдельных отраслей экономики оценивается более чем в 6,5% ВВП.

Кризис: опасность и возможности

Учитывая нынешнюю ситуацию на нефтяном и финансовом рынках, прогнозисты стали самыми популярными людьми в экспертном сообществе. Об этом напомнил проректор РАНХиГС, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Марголин.

«Сейчас прогнозисты — самые популярные люди в экспертном сообществе. Любой человек, который сделал какой-либо прогноз, когда он не сбудется, скажет: «Была одна ситуация, но потом произошло очень много других событий, которые никто не мог предвидеть. Вот если бы все было так, как на момент прогноза, то все бы, конечно, сбылось». Это общеизвестная история: мало кто и чем рискует. Не очень хочется в ряд этих прогнозистов становиться, но мне кажется, что в среднесрочной перспективе цена будет выше 15 долларов за баррель. Поэтому обсуждать этот прогноз особого смысла нет», — сказал Андрей Марголин в комментарии ФАН.

Deutsche Bank обладает большим авторитетом, а потому логично, что его прогнозы вызывают большой интерес. Однако паниковать из-за них не стоит ни в коем случае, призвал Марголин.

«Паниковать не надо никогда. Это очень важно, особенно в условиях кризиса. Есть два китайских иероглифа, которые обозначают слово «кризис»: один из них означает опасность, а другой — возможности. Сконцентрироваться на поиске возможностей, наверное, будет более конструктивно», — отметил эксперт.

А что произойдет, если цена нефти Urals действительно опустится к 15 долларам за баррель? Марголин объяснил, что делать ставки здесь и прогнозировать — крайне сложно.