Депутат Власов напомнил Боне об уголовной ответственности за фейки о коронавирусе

Москва, 24 апреля. Депутат Госдумы РФ Василий Власов пообещал провести проверку после публикации фейковых сообщений о коронавирусе в Instagram-аккаунте модели и блогера Виктории Бони. Парламентарий напомнил бывшей участнице «Дома-2» об уголовной ответственности за распространение ложной информации в период эпидемии.

Ранее на своей странице в соцсети Боня связала распространение коронавируса с вышками 5G. Также блогер поддержала сомнительную теорию иностранных конспирологов о том, что вместе с вакциной от коронавируса людям якобы будут «вводить чип», чтобы потом «контролировать сознание».

«Связь 5G сейчас устанавливают даже в школах и госпиталях. Вакцинация — способ контролировать и иметь возможность вводить человеку в систему все, что угодно!» — написала Виктория Боня.

«Никаких данных по поводу связи вышек 5G и коронавируса не существует», — подчеркнул Власов, комментируя это заявление.

Депутат отметил, что распространять такую информацию можно только со ссылкой на соответствующие статьи ученых и эпидемиологов. В ином случае за публикацию фейков может грозить уголовная ответственность.

«Человек дезориентирует людей, придумывает фейковые новости и, учитывая, что Instagram у нее довольно большой, его можно приравнять к средствам массовой информации. Дело не в ее заслугах как актрисы и деятеля — несмотря на то, какой она человек, она вводит в заблуждение граждан», — сказал Власов в комментарии для iReactor.

Парламентарий напомнил, что распространение любых фейков о коронавирусе сильно мешает борьбе с распространением инфекции.

Ранее на публикации в Instagram Виктории Бони отреагировала телеведущая Ксения Собчак. «Блондинка в шоколаде» назвала экс-участницу «Дома-2» «тупой блогершей».