Гаспарян объяснил, зачем США создают из России и КНР образ врага в глазах американцев

Радиоведущий Армен Гаспарян допустил, что Вашингтон намерен сплотить нацию вокруг внешнего врага в случае использования коронавируса против США.

Ранее газета Politico сообщила, что Пентагон и американское разведсообщество расследуют вероятность того, что противники могут использовать COVID-19 в качестве биологического оружия против США.

Такой подход, по данным издания, свидетельствует о растущем со стороны аппарата национальной безопасности США понимании вируса, а также рисков, которые он несет. При этом утверждается, что представители Пентагона нацразведки Соединенных Штатов не обязательно считают, что вирус был создан специально для использования в качестве оружия.

Тем не менее указанные ведомства приступили к оценке потенциала противников для использования COVID-19 именно в этом качестве. В частности, они полагают, что вирус может быть использован против целей особой важности. Программа химической и биологической программы Пентагона, играющая ключевую роль в реализации стратегии по противодействию оружию массового уничтожения, продолжает поддерживать меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, принимаемые управлением здравоохранения министерства обороны (DHA), министерством здравоохранения и социальных служб США (HHS) и агентством США по чрезвычайным ситуациям FEMA.

Внешний враг

Комментируя сообщение Politico, известный российский радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что коронавирус давным-давно перешел в политическую плоскость и теперь его используют как инструмент политического противодействия США другим странам.

«Еще в начале этой недели генеральный прокурор штата Огайо подал в суд на Китай за распространение коронавируса с тем, чтобы Пекин возместил абсолютно все убытки, понесенные Соединенными Штатами. Параллельно в США обсуждается вопрос о подаче иска уже на государственном уровне Китаю на сумму 20 трлн долларов на возмещение ущерба от коронавируса. Для понимания цифр, внешний долг США сегодня 22 трлн долларов. Так что это все начало такой массированной кампании по обвинению КНР. Но я так подозреваю, Китай там недолгого будет в одиночестве, к нему быстренько пристегнут Россию, потому что уже параллельно развивается сюжет о том, что Кремль подло воспользовался коронавирусом и под этой дымовой завесой обвалил всю мировую экономику», — говорит эксперт.

Однако это не очень коррелируется с утверждением некоторых американских политиков о том, что Россия — это «региональная держава с разорванной в клочья экономикой». В общем, суть явления очень простая — пандемия коронавирусной инфекции помимо огромного количества смертей в США вызвала гораздо большую катастрофу.

«Рухнула слагаемая на протяжении последних 50 лет великая история о том, что американцы, поцелованные богом, что им никогда ничего не грозит, а ежели что-то будет грозить, появится условный Джон Рембо и в самом конце всех победит, а великая Америка будет торжествовать. Но коронавирус показал, что все это ерунда, и никакие Рембо или Рокки ничего с этим сделать не смогут. А вот теперь достаточно представить, что у них поколения росли в модели, что с ними ничего не будет, что они самые лучшие, что они диктуют волю всему миру и т.д., а коронавирус показал, что они все беззащитны перед бактериями, и вот это абсолютная катастрофа», — продолжил собеседник ФАН.

Катастрофа, по мнению Армена Гаспаряна сравнима с той, что произошла в свое время с Советским Союзом в 80-е годы, когда высшее партийное руководство также заявляло об исключительности советского строя.

«Тогда нам говорили, что мы самые лучшие, мы ведем классовую борьбу и вот-вот построим коммунизм, а потом фигак — и страны нет. Это шок общества, и как американцы будут из него выходить — очень большой вопрос. Уже правильно люди говорят, что одна из самых востребованных профессий после пандемии COVID-19 — психологи, которое должны будут людей возвращать в чувство. У нас же в 90-х годах было состояние нокдауна, мы тогда ходили как пыльным мешком ударенные, потому что была страна — и вот ее уже нет. А сейчас вот то же самое испытывают на себе американцы. Ну и чтобы сбивать эту негативную повестку, нужен обозначенный враг», — утверждает политический аналитик.

Действительно, нацию всегда было легко консолидировать на обозначении внешнего врага, соответственно, власти США сейчас прощупывают почву для создания в глазах американского сообщества врага в лице Китая и, возможно, России. Причем уже сейчас появляются сообщения о том, что «подлый Китай не хочет оплачивать США ущерб, нанесенный COVID-19. Идеологическая машина начинает крутиться вокруг этой темы.

Доказательства не нужны

По словам Армена Гаспаряна, современные условия позволяют руководству США обозначать внешний врагов в лице РФ и КНР без каких-либо на то доказательств.

«Никто ничего доказывать не будет, все будет, как когда-то с Пауэллом (экс-госсекретарь США Колин Пауэлл. — Прим. ФАН) — потрясут пробиркой, ну или не пробиркой, а очередной девочкой Баной. Просто там будет не девочка из Алеппо, а какая-нибудь девочка из Ухани, которая скажет — видите, что творится, мы готовили бактериологическое оружие, но оно ударило по нам самим. Это же абсолютно старая технология, ничего не меняется. И все будет крутиться вокруг этой темы, посмотрите на CNN, они уже без утайки говорят, что надо наказывать Китай. То есть они еще не призывают к военной кампании, но градус-то у них все усиливается, вот что главное. Он играет не на понижение, и американские журналисты постоянно усиливают информацию по поводу Китая», — заключил радиоведущий.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что Вашингтон всерьез рассматривает версии о том, что COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и намерен установить его истинное происхождение. При этом Трамп уже пригрозил Китаю большими последствиями, если выяснится, что власти Поднебесной сознательно допустили вспышку инфекции. Ранее МИД КНР заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии COVID-19, а вирус мог быть завезен в КНР из американской лаборатории, где был создан.