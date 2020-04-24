Москва, 24 апреля. Россияне в период пандемии стали чаще досрочно гасить кредиты, число полностью выплаченных ссуд в марте составило 1,4 миллиона, что на 4,8% больше, чем в феврале, и на 8,4% — в сравнении с прошлым годом. Об этом рассказали в бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».

Глава БКИ Олег Лагуткин назвал две возможные причины такого роста полностью досрочно погашенных (ПДП) кредитов.

«Рост доли ПДП может быть связан как с более поздними выплатами годовых премий по сравнению с предыдущими годами, так и со стремлением отдельных слоев потребителей поскорее снизить свои долговые обязательства в условиях нестабильности», — считает он.

В бюро уточнили, что наибольший рост ПДП отмечается в потребительских кредитах, среди которых более 58% от закрытых в феврале и марте договоров — досрочно погашенные.

При этом, как отмечает Infox.ru, кризис, вызванный пандемией коронавируса, радикально скорректировал потребительскую активность россиян. Снижение спроса затронуло 90% всех категорий продуктов и услуг, причем в ближайшие месяцы граждане намерены и дальше сокращать траты.

Согласно последним данным, в России число заболевших коронавирусом превысило отметку в 68 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против COVID-19 в перечень перспективных. Представители ВОЗ при этом признали, что экспериментальный препарат Remdesivir при тестировании на людях потерпел неудачу, пишет «Ридус».