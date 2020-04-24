Жителей Камчатки обязали носить маски в общественных местах

Москва, 24 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатки Владимир Солодов ввел обязательный масочный режим в регионе. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что за появление в общественном месте без маски жителям российского региона будет грозить административный штраф или замечание. Жителей Камчатки обяжут носить маски в общественном транспорте, других транспортных объектах, магазинах, аптеках. Кроме того, эти правила действуют при посещении учреждений органов власти, включая МФЦ и биржи труда.

«Маска является сейчас одним из самых эффективных способов предохранения от заболевания коронавирусной инфекцией», — напомнил глава региона.

Он уточнил, что с тревогой смотрит на увеличение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией.

«Носите, пожалуйста, везде маску, а лучше всего — оставайтесь дома», — сказал руководитель.

Напомним, регион без зараженных коронавирусом снова появился в России, им оказался Ненецкий автономный округ. Врио губернатора НАО Юрий Бездудный сообщил, что единственный носитель SARS-CoV-2 в субъекте уже здоров, и регион свободен от инфекции. Бездудный опубликовал несколько фото из аэропорта Нарьян-Мара, на которых видно, что всех прибывших встречают измерением температуры. По его словам, именно так был выявлен первый пациент с COVID-2019 в регионе.

Ранее иммунолог, заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов рассказал, что самодельные маски из ткани и шерсти можно использовать вместо медицинских во время эпидемии COVID-19. По его словам, самодельные маски лучше, чем совсем ничего. Однако необходимо следовать правилам, чтобы они стали эффективным способом защиты от инфекции. По его словам, необходимо тщательно стирать, кипятить и гладить маски, сделанные своими руками.