Фомина неделя 2020: Антипасха Фомы, традиции и запреты, Радоница и «голодные покойники»

Завершается Светлая пасхальная седмица: первая неделя после Пасхи, которую в 2020 году в России встретили 19 апреля. А через неделю после Пасхи Воскресение Христово отмечают как бы «на бис» — этот праздник называется Антипасха (то есть, обновленная Пасха) апостола Фомы. В 2020 году Антипасха отмечается 26 апреля. Народное название Антипасхи — Красная горка, после которой на Руси начинался весенний сезон свадеб.

Красная горка связана с радостью, гуляниями и, конечно, со свадебными обрядами и приметами. Увы, в этом году радостное весеннее время придется провести дома — из-за вызванной коронавирусом пандемии, которая не миновала и Россию, все публичные мероприятия и гуляния запрещены.

Строгие запреты касаются и специального поминального дня, который носит название Радоница и всегда отмечается во вторник после Антипасхи (на Фоминой неделе); в 2020 году это 28 апреля.

Антипасха апостола Фомы

Праздник Антипасха связан с апостолом Фомой, в честь которого вторая неделя после Пасхи называется Фоминой. Евангельское предание гласит, что Фома — верный ученик Христа — опоздал на первое появление воскресшего Иисуса перед апостолами. Будучи человеком сомневающимся, Фома не поверил, что Христос действительно воскрес, и захотел в этом удостовериться. Желание Фомы было удовлетворено: он увидел воскресшего Христа, который даже позволил верному ученику вложить пальцы в свои раны. При этом Христос упрекнул Фому, что тот поверил только после предъявления доказательств, тогда как истинная вера должна быть безусловной.

Уверовав, Фома стал одним из наиболее ревностных проповедников учения Христова, много путешествовал и погиб в Индии, приняв мученическую смерть примерно в 70 году нашей эры.

За первоначальное неверие в чудо Воскресения Христова на Руси апостола Фому называли неверующим, или неверным. Хотя эти два слова в современном языке означают — атеист и предатель, — к Фоме это отношения не имеет. Апостол Фома был и остается чрезвычайно почитаемым в России святым.

Фомина неделя и Радоница

Вторая неделя после Пасхи в честь апостола Фомы называется Фомина, или Радоницкая. Радоница, которая в 2020 году приходится на 28 апреля, — это принятый в православии день посещения кладбищ и поминовения усопших.

На Пасху и в Светлую неделю церковь делать этого не рекомендует, хотя по народной традиции эта рекомендация не слишком соблюдается. Сказывается и советское прошлое, когда люди, лишенные возможности сходить на пасхальную службу из-за антирелигиозной политики властей, возмещали это массовым паломничеством на кладбища.

Есть и более древние традиции — есть называемый Навский четверг в Светлую неделю (от древнерусского слова «навь», означающего царство мертвых, в отличие от «яви» — царства живых). Навский четверг назывался Пасхой мертвых, когда на Руси было принято посещать кладбища и приносить умершим угощение, чтобы они попировали вместе с живыми, разделив радость Христова Воскресения — прообраз воскрешения всех мертвых.

Эти древние славянские обычаи сегодня в народном сознании связаны и с православной Радоницей. Название праздника означает, что он посвящен радости обретения умершими надежды на воскрешение, как это произошло с самим Христом. Радоница — это праздник совместной радости живых и мертвых в честь Пасхи.

В этот день принято посещать кладбища, приводить в порядок могилы, а также соблюдать определенные традиции и ритуалы, которые имеют дохристианские корни. К этим ритуалам относится обряд «кормления покойников»: когда верующие, приведя могилы в порядок, устраивают прямо на кладбище небольшое застолье. А чтобы «накормить» покойников, на могилах оставляют снедь и даже рюмки с алкоголем. Особенно часто на Радоницу на кладбищах оставляют сладости.

Церковь этот обычай крайне не одобряет, советуя, посетив кладбища, устроить поминальную трапезу дома. Увы, в этом году из-за пандемии, вызванной коронавирусом, власти по всей России запретили посещение кладбищ в апреле, запрет, возможно, сохранится как минимум до середины мая. Естественно, в этом году не будет выделяться и дополнительный транспорт до кладбищ, как это делается обычно властями многих российских регионов.

Так что из-за коронавируса вопрос уместности «кормления покойников» в этом году фактически решен. По независящим от верующих причинам они останутся «голодными», а живых, которые попытаются нарушить запрет на посещение кладбищ, с высокой долей вероятности ждет крупный штраф.

Поминальные трапезы на Радоницу верующим рекомендовано провести дома, в строго семейной обстановке. Ближайший день, когда наиболее уместно будет посещение кладбищ, это Троицкая вселенская родительская суббота, которая в 2020 году приходится на 6 июня.

О традициях и свадебных обрядах Красной горки читайте в материале Федерального агентства новостей.