Назван топ-10 российских регионов по числу заразившихся коронавирусом

Москва, 24 апреля. Лидерами среди российских регионов по числу заразившихся коронавирусом по данным на 24 апреля являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

В столице количество случаев COVID-19 составляет 36 897, в Подмосковье — 7889, а в городе на Неве — 2711. В первую пятерку в рейтинге российских регионов по коронавирусу попали Нижегородская (1096) и Мурманская (663) области, а в топ-10 — Краснодарский край (623), Ленобласть (615), Дагестан (567), Республика Коми (553) и Ростовская область ( 533).

Общее число случаев заболевания коронавирусом в России составляет 68 622 человека. За последние сутки было выявлено 5 849 заразившихся. 5 568 пациентов выздоровели, 615 — скончались.

По прогнозам врачей, эпидемия пойдет на спад к лету. После нее, по мнению некоторых экспертов, в отдельных регионах могут произойти вспышки ВИЧ-инфекции. В частности, такое мнение в комментарии газете «Известиям» высказал заместитель руководителя петербургского фонда «Гуманитарное действие» Алексей Лахов.

Однако руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик Вадим Покровский в эфире НСН заявил, что по статистике вспышек ВИЧ в России не будет.