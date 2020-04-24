США оценивают вероятность использования коронавируса в качестве оружия

Вашингтон, 24 апреля. Министерство обороны США и спецслужбы оценивают возможность применения третьими странами биологического оружия с использованием коронавируса. В настоящее время американские военные пытаются проанализировать потенциал вероятных противников, чтобы понять, возможно ли в принципе создание такого оружия в той или иной стране.

Как сообщает газета Politico, Пентагон и разведорганы США полагают, что «коронавирусное оружие» может быть применено точечно против стратегически важных объектов. В то же время в Штатах не считают, что коронавирус изначально был искусственно создан для военных целей. По версии американских властей, опасная инфекция действительно имеет искусственное происхождение, она якобы была произведена в лаборатории вирусного института в китайском городе Ухань, однако разработки были научными, а не военными. И вырвался на свободу коронавирус случайно — из-за халатности сотрудников. Американские чиновники даже не исключают введение санкций против Китая.

Китай подобные обвинения отрицает, утверждая что коронавирус — это стихийное бедствие, имеющее природное происхождение. Возлагать ответственность на кого-то, когда от пандемии пострадал весь мир, крайне некорректно, считают в Пекине.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.