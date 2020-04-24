Минздрав РФ выпустил рекомендации по лечению беременных с коронавирусом

Москва, 24 апреля. Беременные женщины при легкой форме заболевания коронавирусом могут лечиться дома. Об этом говорится в рекомендациях, выпущенных Минздравом РФ.

«При легкой форме заболевания беременные могут получать лечение в домашних условиях под контролем участкового терапевта и акушера-гинеколога женской консультации при условии, что это возможно с логистической точки зрения», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве уточнили, что показаниями к госпитализации беременных с коронавирусом во всех случаях являются среднетяжелые и тяжелые формы заболевания.

При этом ведение беременности не должно прерываться, а все обследования необходимо делать в срок, добавили в ведомстве. Минздрав указал на допустимость дистанционных консультаций, в том числе с использованием телемедицины.

Напомним, что за минувшие сутки в России выявили более 5,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших превысило отметку в 68 тысяч человек. В оперштабе по ситуации с распространением вируса подчеркнули, что 46,1% новых зараженных не имели клинических проявлений COVID-19.

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в ходе онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал, что испытания первой отечественной вакцины от COVID-19 начнутся в течение месяца, научный центр «Вектор» уже набрал добровольцев для исследований.