В ДНР уверены, что изменение Киевом тактики приведет к еще большим жертвам в Донбассе

В продолжении войны в Донбассе заинтересовано очень много сил как на Украине, так и за ее западными границами. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Олег Онопко.

Решение Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что ему удастся закончить конфликт в Донбассе до конца своего президентского срока, который истекает в 2024 году.

«Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы — год еще не прошел», — заявил Зеленский.

Он заметил, что видеоконференции контактной группы по урегулированию военного конфликта в Донбассе проходят каждую неделю. Украинская сторона нацелена на результат, добавил президент.

«Мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой «минской» встречи должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и шаг вперед мы сделали», — добавил Зеленский.

«Зеленский не способен повлиять»

Олег Онопко назвал заявление Зеленского весьма оптимистичным и популистским. Оно никаким образом не согласовывается с тем, что Зеленский делает, уверен политик.

«Владимир Зеленский уже год на посту президента Украины, и никаких действий в направлении мирного урегулирования конфликта ни он, ни его администрация не произвели. Движений со стороны Киева в сторону мирного урегулирования нет никаких. И нет оснований предполагать, что в ближайшее время ситуация изменится. Говоря о мире в Донбассе, Зеленский награждает артиллеристов, обстреливающих мирные города, правительственными наградами, а киевские переговорщики в Минске саботируют любые мирные инициативы Донбасса», — пояснил Олег Онопко.

Онопко обратил внимание на слова Зеленского о том, что если минский процесс не будет работать, то Киев будет менять тактику. Но на самом деле, отметил политик, минский процесс не работает именно из-за пассивности и токсичности украинской стороны.

«Говорить о том, что Зеленский стремится к миру и способен урегулировать конфликт до конца его каденции, нет никаких оснований. В том, чтобы война в Донбассе продолжалась, заинтересовано очень много сил как на Украине, так и за ее западными границами. И повлиять на это Зеленский просто не способен. Так что ни о каких изменениях тактики не может идти и речи. Любые изменения в этом направлении будут вести только к обострению конфликта и гибели мирных жителей», — добавил Олег Онопко.

По словам политика ДНР, Минские соглашения — безальтернативный вариант решения конфликта, любые отклонения от них должны жестко пресекаться международным сообществом и участниками «нормандского формата».

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.