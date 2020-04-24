Британские медики назвали наиболее полезный витамин при самоизоляции

Лондон, 24 апреля. Британские медики рекомендуют принимать больше витамина D тем, кто строго соблюдает карантинные меры и не выходит из дома.

Как считают специалисты Общественного здравоохранения Англии, это позволит компенсировать нехватку солнечного света. Ученые объяснили, что во время постоянного нахождения дома человек недополучает витамин D. Как пишет издание The Independent, организм человека вырабатывает его под воздействием прямых солнечных лучей, а в условиях карантина может возникнуть дефицит витамина.

Чтобы разрешить эту проблему, ученые советуют увеличить дозу витамина D до 10 микрограммов в день Это позволит организму лучше усваивать кальций и фосфаты, которые поддерживают здоровье костей, зубов и мышц. Помимо солнечного света, источниками данного витамина также являются яичные желтки, красное мясо и жирная рыба.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что двухметровая дистанция между людьми способна заменить маски для защиты от коронавируса. Певица Светлана Лобода пригласила доктора Комаровского в прямой эфир в соцсети для того, чтобы он рассказал о простых способах защиты от вируса. Комаровский напомнил, что особенностью коронавируса является то, что он передается не столько по воздуху, сколько через руки.

Кроме того, Комаровский объяснил, как можно обезопасить одежду после похода в ней в магазин за продуктами. Ее следует подвернуть дезинфекции тогда, если вы терлись ею в лифте или на вас кто-либо чихал или кашлял. Если человек гуляет один, что дезинфицировать одежду не нужно. Доктор Комаровский назвал простой способ обработки одежды после магазина.