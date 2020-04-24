ФАН призывает Фонд Немцова «обнулить» скомпрометированное голосование на «Новой газете»

Вскрытая журналистами ФАН возможность для махинации и «накрутки» голосов на сайте «Новой газеты» должна стать основанием для Фонда Немцова аннулировать результаты голосования за премию в 10 тысяч евро.

«Фонд Бориса Немцова за свободу» ежегодно выплачивает денежную премию в размере 10 тысяч евро победителю голосования, в котором принимают участие пользователи Интернета. Шорт-лист с именами кандидатов на премию традиционно опубликовывает «Новая газета». По результатам голосования, которое окончится 11 мая, будут выбраны пять финалистов, среди которых совет фонда определяет победителя. В 2020 году эту премию должен получить один из 36 соискателей.

«Накрутка» голосов и сбор личных данных на сайте «Новой газеты»

О знаковых фигурах в списке претендентов и способе его формирования редакция ФАН сообщала ранее. В него по традиции попали лишь оппозиционные российские деятели, которые прославились своим скандальным поведением и нарушением законов. Технология формирования состава претендентов Фондом Немцова вызывала негодование даже у либеральной общественности России, сетовавшей на несправедливость отбора и отсутствии в списке действительно повлиявших на общество деятелей.

Голосование, опубликованное на сайте «Новой газеты», оказалось не просто слабозащищенным, а позволяющим устраивать махинации и фальсификации в рамках выявления победителей голосования. Журналисты ФАН опытным путем выяснили, что любой пользователь сети Интернет способен неоднократно голосовать за любого из кандидатов. Для этого необходим лишь общедоступный плагин для браузера, защищающий компьютер от «фингерпринтинга» — функции, позволяющей получать ваши личные данные и имеющейся на сайте «Новой газеты».

Подробности о процессе незаконного сбора личных данных «Новой газетой» и «накрутке» голосов в рамках выборов на премию Фонда Немцова можно узнать в расследовании ФАН.

Отключив «фингерпринтинг», сайт «Новой» перестает определять компьютер пользователя как уникальный, что позволяет после голосования за кандидата и обновлении страницы вновь отдать голос за любого из претендентов. Другими словами, можно осуществлять «накрутку» голосов и с помощью несложной махинации влиять на результаты выбора финалистов. Даже один человек всего за месяц способен самостоятельно составить нужную для себя пятерку лидеров.

«Обнуление» результатов по регламенту

Вскрытая журналистами ФАН возможность для махинации на сайте «Новой газеты» с результатами голосования должна стать основанием для их аннулирования советом Фонда Немцова. Данное условие прописано в официальном регламенте премии. Согласно п.4.4 регламента, в случае фальсификации голосования по шорт-листу совет фонда должен принять решение об аннулировании результатов с дальнейшим выбором лауреата составом совета из лонг-листа премии.

Очевидно, что голосование на «Новой», учитывая вскрытые ФАН возможности для фальсификации выборов, является скомпрометированным. Руководство «Фонда Бориса Немцова за свободу» должно принять решение согласно официальному регламенту премии и закрыть голосование с обнулением его результатов. Отказ от действий по принятому советом организации регламенту негативно скажется на репутации фонда, носящего имя скандального либерального деятеля России.

Федеральное агентство новостей будет пристально следить за сложившейся ситуацией и решениями, которые примет руководство фонда.