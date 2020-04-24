В России появился регион, где нет коронавируса

Нарьян-Мар, 24 апреля. Регион без зараженных коронавирусом снова появился в России, им оказался Ненецкий автономный округ.

Врио губернатора НАО Юрий Бездудный сообщил, что единственный носитель SARS-CoV-2 в субъекте уже здоров, и регион свободен от инфекции.

«На сегодняшний день Ненецкий округ снова свободен от коронавируса», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Бездудный опубликовал несколько фото из аэропорта Нарьян-Мара, на которых видно, что всех прибывших встречают измерением температуры. По его словам, именно так был выявлен первый пациент с COVID-2019 в регионе.

«В эффективности мер сомнений нет. Доказательство тому — выписка уже прошедшего полный курс лечения от коронавируса и совершенно здорового (подтверждено результатами двух тестов) пациента домой», — отметил врио губернатора.

Ранее больные с COVID-2019 были выявлены во всех 85 российских субъектах. Наибольшее число инфицированных ожидаемо зарегистрировано в Москве, Московской области и Петербурге.

За последние сутки в России 5849 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 достигло 68 622.