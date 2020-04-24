Стилист Эля Булочка дала советы, как не принести домой коронавирус на волосах

Российский визажист, стилист и парикмахер Эльвира Хайбуллова считает, что, пытаясь уберечься от заражения COVID-19, не стоит впадать в крайности. Например, стричься наголо только из-за того, что в общественном транспорте на волосы может попасть инфекция.

Бьюти-блогер, более известная как Эля Булочка, рассказала Федеральному агентству новостей, стоит ли всерьез воспринимать слова военного эпидемиолога из госпиталя Вишневского, который во время коронавирусной пандемии советует носить «гладкие прически» — чтобы волосы не касались лица.

«На самом деле такая информация уже давным-давно существует, пришла к нам из Китая, — пояснила Хайбуллова. — Точно непонятно пока, сколько на волосах, как и на любых других объектах, может храниться вирус именно с РНК, потому что исследований на эту тему еще нет. Но, тем не менее, все как-то пытаются предостерегаться».

Бьюти-блогер, у которой в Instagram 435 тысяч подписчиков, посоветовала тем, кто все же опасается за свое здоровье, при выходе в общественные места сделать гладкий хвост или надеть на голову шапку, капюшон.

«Это абсолютно логично, — отметила собеседница ФАН. — Речь, естественно, идет об улице, дома-то все это делать смысла никакого нет. На улице вы можете невольно прикоснуться к другим людям, в том числе и волосами, поэтому надо их аккуратненько «упаковать».

Стричься коротко или же налысо Эльвира Хайбуллова не советует.

«Мне кажется, в любой ситуации не надо впадать в крайности, все-таки это не тот случай, когда нужно менять свои имидж и прическу кардинально, — подчеркнула она. — Если нет желания собирать волосы в хвост, а вы ходите на работу и хотите очень здорово при этом выглядеть, то можно сделать, например, влажную укладку назад с помощью геля. И таким образом выкрутиться из ситуации».

Блогер напомнила, что в условиях самоизоляции парикмахерские не работают, поэтому гели, пенки для укладки спасут не только тех, кто боится принести на волосах вирус.

«Для девушек с короткой стрижкой это действительно проблема [что парикмахерские закрыты], — отметила Эльвира — Все мои подруги говорят, что волосы отрастают, и это выглядит некрасиво. Но надо просто перетерпеть, ничего страшного нет. И спасение тут — как раз укладка гелем назад, что выглядит потрясающе на девушках, да и на мужчинах тоже».

Что же касается представителей сильной половины человечества, то здесь действенный способ не зарасти во время долгого сидения дома на самоизоляции — это стрижка машинкой.

«Мужчинам, да, остается еще машинная стрижка, чем, кстати, я скоро и займусь (смеется), — подчеркнула визажист. — Подстричь другого человека — неважно, хорошо или не очень — ничего страшного. Тут смотря как вы сами к этому относитесь. Если у меня получится плохая стрижка, думаю, это будет просто забавно».

Ранее известный российский стилист и телеведущий Влад Лисовец призвал соотечественников не экспериментировать на самоизоляции со своей внешностью.