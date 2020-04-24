Психиатр дал советы россиянам, как работать на дому и не перессориться с родными

Москва, 24 апреля. Работать в кровати — это худший вариант, считает старший научный сотрудник, врач психоневрологического центра Вадим Хайкин, комментируя вопрос организации труда во время режима домашней самоизоляции.

Эта тема волнует многих россиян, работающих удаленно. Кому-то этот процесс дается очень сложно. Сказывается множество отвлекающих факторов, мешают дети и другие члены семьи, кто-то просто не в силах победить прокрастинацию. По мнению Хайкина, очень важно не работать, лежа в кровати — это самая плохая идея. Рабочее место должно быть максимально удалено от кровати, чтобы даже в пределах квартиры «поход на работу» был физическим процессом.

«Сон при должен быть нормальный — условно, восемь часов в день, но не два часа и не 15. А далее — жесткий распорядок дня», — пояснил он в комментарии телеканалу RT.

Отдельно специалист обратил внимание на семьи с детьми, которые живут в маленьких квартирах. Чтобы не переругаться, врач советует чаще напоминать себе о своей любви к чадам, в том числе, когда они начинают мешать работать и раздражать.

Помимо этого, Хайкин считает, что членам семьи нужно стараться придумывать способы развлечения, чтобы всем было интересно.

«Ключевое слово — «интересно». Потому что, когда нам интересно, нам не так страшно. Можно всей семьей смотреть фильмы и устраивать мини-обсуждения, например», — пояснил он.

Самое главное — не спорить о лидерстве, потому что сейчас — время, когда нужно активизировать скрытые возможности, чтобы помогать друг другу.

«Помните, что в этой «войне» коронавирус — на одной стороне, а мы все вместе с нашими детьми, родителями, друзьями — на другой», — заключил специалист.

Ранее НСН сообщала об инициативе председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, в два раза увеличить срок для примирения супругов при расторжении брака. По ее мнению, необходимость в этом обусловлена напряженной психологической обстановкой, которая возникла в семьях из-за режима самоизоляции.