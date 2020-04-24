Срыв депутатами сессии Верховного совета Хакасии привел к скандалу 

Абакан, 24 апреля. Сессия Верховного совета Хакасии, на которой должны были рассмотреть отчет главы республики Валентина Коновалова об итогах работы за 2019 год, не состоялась из-за отсутствия кворума. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

По словам председателя парламента Хакасии Владимира Штыгашева, на сессии хотели рассмотреть важные вопросы, в том числе временное снижение ставок налогообложения для предпринимателей, которые пострадали в период пандемии.

Однако сессия Верховного совета была сорвана депутатами, что привело к настоящему скандалу в республике. Заседание перенесли на неопределенный срок.

«На сессию пришли 29 из 50 депутатов при необходимом кворуме в 34 депутата», — констатировали в пресс-службе.

Согласно последним данным, в республике зафиксировано 102 случая заболевания коронавирусом нового типа. Среди них один летальный, десять пациентов выздоровели.

Зал заседаний Верховного совета Хакасии тщательно обработали, а у входящих измеряли температуру и выдавали им перчатки и защитные маски. Число участников было ограничено: в зале могли находиться только глава региона, депутаты и операторы для видеотрансляции сессии.

Ранее Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии, министра строительства и ЖКХ региона, члена КПРФ Сергея Новикова. Чиновника подозревают в получении взятки. Возбуждено уголовное дело.