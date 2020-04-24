Российский психиатр рассказал, как справиться со стрессом в режиме самоизоляции

Москва, 24 апреля. Врач психоневрологического центра Вадим Хайкин рассказал о психологических последствиях пандемии коронавируса и режима самоизоляции. Он напомнил, что скоро будет как Москва, а вслед за ней и другие регионы ввели режим всеобщей самоизоляции.

По словам специалиста, для многих единственным способом общения остались социальные сети и сервисы для видеозвонков. Он добавил, что в Сети нарастает негатив и тревога. И если одни требуют ввести чрезвычайное положение, то другие — наоборот — снять все ограничения.

Как пишет RT, врач объяснил, что оставшиеся в самоизоляции люди чувствуют себя как в тюрьме.

«В отличие, например, от СИЗО, люди сидят по квартирам не просто с другими людьми, а еще и с соцсетями, то есть у такого «СИЗО» есть еще и огромный чат, в котором каждый описывает свои страдания», — сказал он.

Специалист подчеркнул, что если с одной стороны ситуация с пандемией ограничивает в каких-то правах, то в каких-то дает дополнительную власть над ситуацией.

«Что касается общения, то надо не стесняться, а пользоваться возможностями, которые открывает пандемия, в том числе, возможностями защиты личного пространства. Как только разговор вам перестает нравиться — ссылаетесь на пандемию и закрываете его», — советует эксперт.

При этом он напомнил, что у всех здоровых людей в период пандемии из-за тревоги увеличилась потребность в общении.

«Если хотите немного психологически поволонтерить, то можете это сделать на уровне дружеского общения. Можно проявить терпение, чтобы помочь другу, которому надо выговориться. Считайте это формой волонтерства», — указал врач.

Специалист добавил, что серьезные психические нарушения возникают при самоизоляции у людей, у которых они и так в какой-то форме были в прошлом.