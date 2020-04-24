Ученый ответил Трампу, предложившему убивать COVID-19 с помощью ультрафиолета внутри тела

Исполняющий обязанности замминистра внутренней безопасности США по науке и технологиям Уильям Брайан сообщил, что солнечный свет уничтожает коронавирус, на что президент США Дональд Трамп предложил подвергать заразившихся воздействию ультрафиолета или «доставлять свет внутрь тела через кожу», чтобы «оказать дезинфицирующий эффект». Эти слова насмешили известного российского вирусолога, доктора медицинских наук, профессора, члена президиума РАЕН Виктора Зуева.

В беседе с Федеральным агентством новостей Виктор Зуев напомнил, что способность солнечного света убивать бактерии, микробы и вирусы известна давным-давно, а потому «поразительные наблюдения», которые сделали в США, на самом деле таковыми не являются.

«Как будто заново Америку открыли. Смешно даже», — отметил ученый.

При этом он объяснил, что коронавирус распространяется в жарких и солнечных странах, потому что он передается от человека к человеку.

«Когда есть большая скученность людей, различные инфекционные болезни передаются с большой скоростью, даже если светит и греет солнце. Можно сказать, что природа способствует снижению заболеваемости, но люди преодолевают это своей глупостью и безрассудностью, облизывая грязные руки и так далее», — объяснил Виктор Зуев.

Что касается предположений Трампа о том, что больных коронавирусом можно лечить с помощью солнечного света, то они заставили профессора удивиться.

«Это какие-то детские рассуждения, детский лепет с ошибками. Я просто удивлен. То, что ультрафиолет губителен для бактерий и вирусов — это давно известно. Прежде чем войти в свои боксы, мы обрабатываем их ультрафиолетом. Но мы никогда не сидим под этими лучами, потому что на человека они губительно влияют. Вы знаете, что можно получить ожог слизистой глаза? Это очень опасное дело. И как, по мнению Трампа, можно запихнуть ультрафиолет внутрь? Нужно лампу глотать и ждать, пока все станет замечательно в животе?» — отметил Виктор Зуев.

Напомним, услышав доклад Брайана, в котором чиновник назвал «поразительным наблюдением» то, что «прямой солнечный свет оказывает сильное воздействие и приводит к гибели вируса как на поверхности, так и в воздухе», Трамп предположил, что если «тело [больного] подвергнется мощному воздействию ультрафиолета либо света» или будет «доставлен свет внутрь тела через кожу», это «окажет дезинфицирующий эффект» и коронавирус «исчезнет за минуту».