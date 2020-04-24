Флот США: за неимением горничной сгодится и дворник

Коронавирусный вывод из строя практически всего действующего авианосного флота, ярко высветил неготовность ВМС США решать задачи в назначенных районах мирового океана без кораблей такого типа, и заставило громко заговорить об изменении самой концепции применения плавучих аэродромов – понятно, что не от хорошей жизни, а от осознания уязвимости боевых платформ в разрезе человеческого фактора.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что минобороны готово пересмотреть свой взгляд на авианосцы, перестав их считать основным элементом проецирования силы, придав приоритетное значение беспилотным боевым платформам, способным за меньшие ресурсы выполнять боевые задачи. Кроме того, потеря такой платформы в бою не станет равнозначной потере корабля с «живым экипажем», считает министр. А уж потеря такой платформы от воздействия смертельного вируса, просто нереальна.

Марк Эспер предложил для начала сократить количество авианосцев с 11 в настоящее время до 9 в перспективе, при этом увеличив их оперативное напряжение до 6-7 кораблей, непрерывно находящихся в море в различных точках мирового океана. При этом стоит напомнить, что современное состояние авианосного флота США по разным причинам не позволяет им одновременно держать в море на боевом развёртывании более 4-5 плавучих аэродромов.

Виной тому техническое состояние кораблей, неукомплектованность и низкая профессиональная компетенция экипажей, а также ежегодно срезаемое финансирование. Также Эспер предложил сократить флот эсминцев и крейсеров, примерно на такое количество, которое необходимо для прикрытия двух (сокращаемых) авианосцев.

Взамен предлагается насытить военно-морские силы беспилотными боевыми платформами, которые могли бы разворачиваться в любой точке мирового океана на неопределённый срок и со своих позиций нести угрозу нанесения ракетного удара. При этом подразумевается, что эти платформы не будут составлять какие-то группы – предпочтение будет отдано их рассредоточению, как одному из элементов выживаемости на фоне возросшей мощи флотов некоторых держав.

При этом США не скрывают, что основным противником станет военно-морской флот Китая, который в прошлом году обогнал США по темпам ввода в строй новых боевых кораблей, а согласно принятой в КНР концепции строительства национального ВМФ, к 2050 году гарантирует способность успешного решения любых боевых задач в любой точке мирового океана.

А пока американским морякам, на фоне потери авианосцев, приходится импровизировать: находящийся на боевой службе в Южно-Китайском море универсальный десантный корабль LHA-6 America, принял на свою полётную палубу пять самолетов F-35B, и сопровождаемый крейсером CG-52 BunkerHill и эсминцем DDG-52 Barry всему силами строит из себя авианосную ударную группу. Надо же хоть что-то противопоставить авианосной группе военно-морского флота Поднебесной во главе с бывшим «Варягом», а ныне гордостью китайского ВМФ – авианосцем Liaoning с кораблями боевого обеспечения.

Вся эта американская бутафория, не от хорошей жизни, конечно. Лицо спасать надо.