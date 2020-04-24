Путин поручил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь

Москва, 24 апреля. Президент РФ Владимир Путин поручил предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса безвозмездную финансовую помощь в размере 12 тыс. 130 рублей на одного сотрудника. Об этой мере поддержки он сообщил на совещании с членами правительства.

«Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей дополнительно к уже принятым мерам поддержки прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства», — отметил глава государства.

Путин добавил, что общая сумма, выделяемая на каждое конкретное предприятие, будет зависеть от общей численности работников по состоянию на 1 апреля.

Напомним, что ранее российские власти ввели кредитные каникулы для граждан, а также предприятий малого и среднего бизнеса. На протяжении каникул банки не могут требовать с заемщиков досрочного погашения, залог и пеню. Кроме того, правительство составило список системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на определенные преференции от государства.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.

