Лидер КПРФ в Башкирии подал недостоверные сведения о доходах

Уфа, 24 апреля. Руководитель башкирского рескома партии КПРФ Юнир Кутлугужин предоставил недостоверные сведения о доходах за 2018 год. Об этом сообщили в пресс-службе Госсобрания республики.

«Поступило обращение СМИ, где указывалось, что размер дохода депутата, опубликованный на официальном сайте парламента, отличается от данных, опубликованных в период избирательной кампании», — цитирует Ufa.aif.ru спикера регионального парламента Константина Толкачева.

Проверка показала, что декларация была подана с нарушениями — представитель коммунистической партии в графе сведений о доходе по основному месту работы ошибочно указал дополнительно сумму средств, которые поступили на его счета за отчетный период. Таким образом, получившийся размер заработной платы Кутлугужина оказался больше фактического.

В парламенте решили, что депутат предоставил заведомо недостоверные данные. Толкачев отметил, что хотя парламентарий и не скрыл свой доход, в целом ситуация «малоприятная». Он также уточнил, что это первый подобный случай в башкирском Госсобрании.

Данное нарушение не влечет досрочного прекращения полномочий депутата.

Ранее несоответствия в сведениях о доходах были найдены у другого представителя КПРФ — олигарха Павла Грудинина. Федеральная налоговая служба установила, что он утаил от декларирования более 2 млн 236 тыс. рублей.