Генпрокуратура РФ опровергла фейк о выплате компенсаций НДС из-за коронавируса

Москва, 24 апреля. Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к видеозаписи, содержащей фейк о выплате гражданам компенсации НДС в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В ходе мониторинга на портале YouTube был выявлен видеоролик, содержащий недостоверную информацию о выплате гражданам РФ компенсации НДС в размере до 300 тысяч рублей», — уточнили в Генпрокуратуре РФ.

В ведомстве отметили, что ролик посмотрели уже более 700 тысяч раз. Причем к нему прикреплялась ссылка на некий Единый компенсационный реестр и уточнялось, что сумма «начисляется за последние 36 месяцев». Для получения помощи пользователям предлагали указать электронный адрес и данные банковской карты.

Генпрокуратура РФ опровергла этот фейк, подчеркнув, что в сообщении было указано недействующее постановление. Ведомство напомнило, что размер НДС, в первую очередь, регулируется нормами Налогового кодекса РФ.

Представители Генпрокуратуры РФ обратились в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к недостоверной информации.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении интернет-издания «Русь сидящая» (проект Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям, признанного иноагентом) за публикацию фейка о коронавирусной инфекции. На сайте организации содержалась недостоверная информация о 30 случаях заболевания COVID-19 в колонии, расположенной в поселке Топорок Новгородской области.