В России выявили 5849 новых зараженных коронавирусом за сутки

Москва, 24 апреля. 5849 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в России за минувшие сутки, общее число заразившихся достигло 68 622 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

Новые случаи были зарегистрированы в 82 регионах РФ. В оперштабе подчеркнули, что 46,1% новых зараженных не имели клинических проявлений COVID-19.

Больше всего новых заразившихся выявили в Москве (2957 случаев). На втором месте оказалось Подмосковье (611 случаев), а на третьем — Санкт-Петербург (253 случая). Кроме того, в первую десятку по новым случаям вошли Дагестан (113), Нижегородская область (94), Краснодарский край (84), а также Ростовская (64), Калужская (61), Мурманская (60) и Челябинская (57) области.

Как сообщили в оперативном штабе, за минувшие сутки скончались 60 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число летальных исходов в нашей стране достигло 615. Также за сутки полностью выздоровели 677 больных. Теперь количество выздоровевших за весь период наблюдений составляет 5568 человек.

Напомним, первые зараженные новым типом коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

Ранее ВОЗ включила девять российских разработок вакцин против COVID-19 в перечень перспективных, пишет Infox.ru. В организации уточнили, что сейчас в мире насчитывается 83 таких препарата, шесть из них уже проходят клинические испытания на людях.