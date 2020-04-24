Путин поручил не облагать НДФЛ компенсации медиков

Москва, 24 апреля. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству освободить от обложения НДФЛ компенсационные выплаты медикам, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами. Соответствующее распоряжение в пятницу было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Речь идет о специальных доплатах, производимых из федерального бюджета, которые должны компенсировать медицинским работникам риск при работе с инфицированными пациентами и дополнительную нагрузку. Кроме того, распоряжение предусматривает налоговые стимулы для компаний, которые покупают средства защиты от коронавируса.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.

Небывалая скорость распространения заразы, которая за несколько месяцев спровоцировала мировую пандемию, объясняется несколькими факторами: отсутствием иммунитета к новому типу коронавируса, отсутствием вакцины, высоким уровнем глобализации, поздним реагированием многих стран на угрозу и трудностью диагностики. Заболевание имеет симптомы обычной простуды, а в некоторых случаях и вовсе протекает без симптомов.